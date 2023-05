Jordi Marti revela detalles sobre la posible demanda de Piqué a Shakira

Cada vez son más medios, periodistas y paparazzis que concuerdan con la última teoría del drama que protagonizan Shakira y Piqué, una de las rupturas más mediáticas y extensas del jet-set internacional, ganándole a algunas historias tan truculentas como la que vivieron Angelina Jolie y Brad Pitt o incluso la misma Sofía Vergara con su exprometido Nick Loeb, donde también estaba el ingrediente de los hijos, incluso sin siquiera haber nacido.

Todo el mundo pensó que con la llegada de Shakira a Miami bajaría la marea y tanto la colombiana como el español iban a seguir su vida lo más bajo perfil posible, pero sucedió todo lo contrario, pues la barranquillera ha retomado su carrera y entorno social por todo lo alto y esto le ha generado daños colaterales irreparables al catalán, quien ahora se estaría preparando para demandar a la intérprete de Hips Don’t Lie.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019

Así lo ha declarado uno de los paparazzis que más ha seguido de cerca a Shakira y a Piqué, el español Jordi Marti, que en su entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal Uno, afirmó que en efecto el exfutbolista está hablando con su equipo de abogados para ver qué recursos legales puede interponer contra la colombiana, todo debido al revuelo que causó el video oficial de Acróstico, el más reciente sencillo de la cantante.

El problema con este video, y que a su vez es uno de los detalles que más enamoró a los millones de usuarios que ya han visto el video y lo han catapultado como el mayor lanzamiento de un video en español de una artista en solitario, es que aparecen los dos hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha, quienes derrochan talento y ternura tocando piano como todos unos maestros y usando su propia voz para interpretar los acrósticos de sus nombres que su madre les compuso.

Milan y Sasha, hijos de Piqué cantan en canción de Shakira, acróstico

Al parecer y tal como medios españoles lo han informado, Piqué no tenía ni la más remota idea de que ese video se había grabado con los niños presentes en la mansión donde vivían en Barcelona, días antes de mudarse de forma definitiva a Miami. Según la mamarazzi Lorena Vásquez, Piqué se enteró cuando se publicó el video en todas las redes sociales y no le gustó ni cinco que no hubieran contado con su aval para mostrar a los niños, en un clip que además de enamorar a medio mundo también le está facturando dinero a la barranquillera.

“El tema está ya con abogados. Piqué se está planteando muy seriamente demandar a Shakira… La custodia (de los niños) la tiene ella, pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami y ojo, porque puede haber problemas muy serios para Shakira”, declaró el español al programa de chismes colombiano.

El exfutbolista recibió inesperado comentario de Ibai Llanos.

Marti también añadió que la percepción de Piqué con la participación de los niños en el video es contraproducente para él pues en vez de hablar de amor y superación de situaciones difíciles, los niños estaría interpretando frases de “dolor”, que se traducirían en una especie de rencor hacia él y el resto de la familia Piqué, quienes eran con los que más compartían los pequeños antes de la separación, que se dio por una infidelidad del catalán con su actual novia, Clara Chía.

Por lo pronto, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, ya dio declaraciones públicas sobre los últimos acontecimientos que competen a la cantante, sus hijos y su expareja y atinó a decir que en términos legales, que “lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, dicho a Europa Press.