Catherine Siachoque destapó el riesgoso método con el que bajó de peso: “Me desmayaba cada segundo”

En medio de una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, la actriz Catherine Siachoque se sinceró sobre un peligroso procedimiento al que se expuso con el fin de bajar de peso y sentirse mejor físicamente antes de llevar a cabo las grabaciones de un importante proyecto.

“Alguien estaba utilizando inyecciones para adelgazar y yo abrí la nevera, para mí eso fue como si fuera un pastel y yo dije ‘yo quiero’”, dijo frente a las cámaras.

Catherine Siachoque habló sobre el método con el que puso en peligro su vida. | Foto: La Red - Caracol Televisión

Reveló que al ver que las jeringas eran desechables, tomó la decisión de usar algunas dosis con el objetivo de verse mejor físicamente. Sin embargo, su cuerpo no tuvo una buena reacción y se vio en la obligación de buscar ayuda de un médico que fue a su casa para curar su malestar.

“Las palpitaciones se me bajaron, me desmayaba cada segundo, vomitaba y no podía tomar ni agua. El médico me dio suero porque estaba completamente deshidratada, se me bajó la tensión, horrible y el médico me decía ‘¿en qué estabas pensando, Catherine? Tú no tienes gordos, no tienes casi que ni músculo y no tienes nada".

Confesó además que, en medio del desconcierto, el profesional de la salud le hizo un llamado de atención con respecto a la situación, pues de no haber sido atendida, podría haber enfrentado fuertes complicaciones.

“No estás en el hospital porque estoy yo aquí porque te tengo que recuperar, porque tenemos que grabar, pero uno no puede hacer eso. No es una moda, hay que tener seriedad”, le dijo el profesional.

Agregó: “De hecho, es la primera vez que lo digo y si hay que se muy serio con eso. No sé en qué estaba pensando porque es un medicamento que está de moda, pero uno no se puede automedicar”.

En respuesta a esto, cientos de los seguidores de la actriz que le dio vida a personajes en producciones como Sin senos si hay paraíso, Mujeres Asesinas, Consuelo y Amanecer, se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y opinaron con respecto a su confesión.