Abogado de Eva Ferrer anuncia que su cliente no comparecerá hoy miércoles ante la Fiscalía: este es el argumento

Tras las reveladoras declaraciones hechas por Eva Ferrer, la exasesora del gobierno de Gustavo Petro, a SEMANA, su abogado Jhony Batalla anunció que su cliente no comparecerá hoy miércoles, 14 de octubre, ante la Fiscalía General.

De acuerdo con el abogado, si bien la cita en la Fiscalía estaba programada para la mañana de este miércoles, a Eva Ferrer no le han dicho qué seguridad le van a brindar.

“Por eso básicamente vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, explicó el jurista.

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El abogado insistió en que su cliente cuenta con todos los soportes para demostrar lo que dijo en la entrevista exclusiva. “Vamos a darle seriedad a este tema. Que pase del ámbito periodístico y se vaya a donde debe estar, a donde se debe averiguar la verdad”.

El apoderado indicó que la exasesora está dispuesta a entregar información ante las autoridades de los Estados Unidos y presentar todos los informes que sustentan estos delitos transnacionales.

“Lo que queremos es que la Fiscalía empiece a corroborar”, indicó. “El Departamento de Estado dijo que los vuelos se verificaron”.

Igualmente, Batalla reveló que Ferrer ya no se encuentra en el país. Esto, después de haber recibido amenazas de muerte, por lo que se hace necesario que el ente investigador le dé todas las garantías para su declaración.

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“Voy a garantizarle el debido proceso. Le voy a decir, señor fiscal, cómo me va a garantizar la seguridad de Eva para que ella venga acá y aporte el material”, detalló.

Vale recordar que la exconsejera presidencial para la reconciliación habló recientemente en SEMANA sobre una presunta red criminal en la que estaría implicada Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro.

Eva Ferrer. Bogotá Octubre 6 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Según Ferrer, la entonces primera dama habría utilizado los aviones de la Presidencia para transportar droga hacia Venezuela.

En dichas aeronaves, Alcocer habría traído dinero en efectivo que se utilizó para financiar varias campañas políticas.

Entre estas, las de su primo Mario Fernández Alcocer a la asamblea del Atlántico.

Los señalados en este caso han rechazado las declaraciones de la exasesora, anunciando que presentarán las respectivas acciones judiciales.

Verificación de la información

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria a un grupo de funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Esto con el fin de establecer su conocimiento y participación en este tráfico de drogas y dinero.

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Por esto, y con el fin de “identificar plenamente a los presuntos infractores” y “establecer si los hechos informados existieron”, el despacho encargado pidió información sobre los vueltos de Verónica Alcocer.

El organismo de control disciplinario ordenó una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con el fin de corroborar los datos entregados por Ferrer.

El auto señala que se buscará “información relacionada con los viajes realizados por Verónica Alcocer a Venezuela en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. En la diligencia se establecerá las personas que viajaron, el protocolo seguido para determinar los acompañantes de la entonces primera dama, los funcionarios encargados de definir el itinerario y la agenda a seguir. En la oficina de prensa, recopilar vídeos y fotografías de los viajes”.

Así como hojas de vida, la constancia de tiempo de servicios, el acto de nombramiento, el acta de posesión, la última dirección física y electrónica registrada y el aparte correspondiente del manual de funciones de los servidores públicos que hubiesen tenido incidencia en la preparación y ejecución de los viajes realizados por la otrora primera dama a Venezuela.