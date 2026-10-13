Estas son las pruebas que ordenó la Procuraduría General por las revelaciones de Eva Ferrer a SEMANA

La Procuraduría General ordenó una serie de pruebas documentales, testimoniales y técnicas en medio de la investigación preliminar que se abrió por las declaraciones hechas por la exasesora Eva Ferrer en una entrevista exclusiva con SEMANA.

Ministro Iván Cancino, Verónica Alcocer y Eva Ferrer pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Semana

Teniendo en cuenta lo dicho por la exasesora gubernamental, quien indicó que la entonces primera dama, Verónica Alcocer, había utilizado los aviones de la Presidencia para trasladar droga y dinero en efectivo a Venezuela, la Procuraduría consideró pertinentes varias pesquisas.

“Este despacho establece que es procedente, con fundamento en la noticia publicada por el medio de comunicación, iniciar indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por la presunta irregularidad de transportar en el avión asignado para el uso de la primera dama sustancias ilícitas y dinero entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, señala el auto de apertura de seis páginas.

Eva Ferrer, fue mujer de confianza de Verónica Alcocer. Foto: Juan Carlos Sierra-SEMANA

Por esto, y con el fin de “identificar plenamente a los presuntos infractores” y “establecer si los hechos informados existieron”, el despacho encargado pidió información sobre los vueltos de Verónica Alcocer.

El organismo de control disciplinario ordenó una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con el fin de corroborar los datos entregados por Ferrer

El auto señala claramente que se buscará “información relacionada con los viajes realizados por Verónica Alcocer a Venezuela en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. En la diligencia se establecerá las personas que viajaron, el protocolo seguido para determinar los acompañantes de La entonces primera dama, los funcionarios encargados de definir el itinerario y la agenda a seguir. En la oficina de prensa recopilar vídeos y fotografías de los viajes”.

Así como la hoja de vida, la constancia de tiempo de servicios, el acto de nombramiento, el acta de posesión, la última dirección física y electrónica registrada y el aparte correspondiente del manual de funciones de los servidores públicos que hubiesen tenido incidencia en la preparación y ejecución de los viajes realizados por la otrora primera dama a la República Bolivariana de Venezuela.

La inspección se practicará con el apoyo de personal adscrito a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

Igualmente, se realizará una inspección disciplinaria al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con el fin de verificar y allegar en relación con los vuelos realizados por Verónica Alcocer a la República Bolivariana de Venezuela durante los años 2023 a 2026 que tengan el itinerario, matrícula de los aviones utilizados, número de programación, órdenes y demás.

Así como el nombre de los pasajeros e información de contacto que hubiesen reportado, los actos administrativos que ordenaron la preparación y ejecución de los vuelos. Ruta. Detalle de la solicitud de cada uno de los vuelos. Reportes de los controles de seguridad al equipaje. Última dirección registrada (física y electrónica) de los tripulantes de cada uno de los vuelos, en especial, el realizado el 23 de enero de 2023. Manifiesto y/o declaración de los pasajeros, en relación con el dinero con el que viajaron en cada vuelo realizado en las vigencias referidas.

Además de reportes de los filtros de seguridad que superaron tripulación y pasajeros de los vuelos realizados por Verónica Alcocer a la República Bolivariana de Venezuela durante los años 2023 a 2026.

En la entrevista con SEMANA, Ferrer reveló que Alcocer habría cometido posiblemente actos ilegales al transportar en aviones de la Fuerza Aérea cocaína en un viaje a Venezuela en el 2023.

De acuerdo con Ferrer, “ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”.

Las entidades que habrían estado en poder de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer. Foto: SEMANA

El viaje al que hizo referencia Ferrer fue en enero de 2023. Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: “¿Pero Gustavo sabe eso?”. Y me dice: “No”. Y digo: “Estáis locos”. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo (de Verónica Alcocer)“.