Más de cuatro mil integrantes del Esmad, preparados para la jornada de movilizaciones de este miércoles

Este miércoles 14 de octubre se llevará a cabo una jornada de movilizaciones convocada por las Centrales Obreras. SEMANA conoció que la Policía tiene listos y desplegados en las principales ciudades más de cuatro mil integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
En las últimas horas, en la sede de la Dirección de la Policía se llevó a cabo una consejo de seguridad que fue encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella.
La reunión duró cerca de dos horas y en ella se evaluaron las acciones que se tomarán este miércoles de presentarse hechos que alteren el orden público en la jornada de marchas.
El presidente Abelardo De La Espriella dio instrucción a la Dirección de Inteligencia Policial: “Ir un paso adelante de los criminales, desarticular sus estructuras y devolverles la tranquilidad a las familias colombianas”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/W9tqCD9aGc— Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026
Desde diferentes sectores políticos y sociales han pedido que la jornada se lleve en completa calma y a la Fuerza Pública que no haya excesos en el uso de la fuerza.