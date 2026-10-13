Más de cuatro mil integrantes del Esmad, preparados para la jornada de movilizaciones de este miércoles

Este miércoles 14 de octubre se llevará a cabo una jornada de movilizaciones convocada por las Centrales Obreras. SEMANA conoció que la Policía tiene listos y desplegados en las principales ciudades más de cuatro mil integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

En las últimas horas, en la sede de la Dirección de la Policía se llevó a cabo una consejo de seguridad que fue encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella.

La reunión duró cerca de dos horas y en ella se evaluaron las acciones que se tomarán este miércoles de presentarse hechos que alteren el orden público en la jornada de marchas.

Desde diferentes sectores políticos y sociales han pedido que la jornada se lleve en completa calma y a la Fuerza Pública que no haya excesos en el uso de la fuerza.