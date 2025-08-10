Suscribirse

Eileen Roca, exreina de belleza, pasó por el quirófano y se hizo costosos retoques; se le fueron más de 50 millones

La también presentadora de todo lo que le hicieron en un solo procedimiento.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 8:14 p. m.
Eileen Roca reveló el procedimiento quirúrgico al que se sometió
Eileen Roca reveló el procedimiento quirúrgico al que se sometió | Foto: Instagram: @eileenroca

Eileen Roca, reconocida presentadora y exreina de belleza, sorprendió recientemente al revelar que se sometió a una cirugía estética para mejorar diferentes zonas de su cuerpo.

Durante una entrevista concedida el pasado sábado al programa de entretenimiento La Red, la ex Señorita Colombia explicó que se sometió a una mamopexia para corregir sus senos, y el procedimiento incluyó también retoques en el abdomen, la espalda y los glúteos.

Eileen Roca hizo escalofriante confesión: aseguró ser testigo de reencarnación en su familia; dejó fría a Mary Méndez en 'La Red'

Aunque siempre ha sido considerada una de las mujeres más bellas de la televisión nacional, la también actriz confesó que llevaba tiempo buscando sentirse más conforme con su figura, sobre todo luego de sus embarazos.

“Luego de mis embarazos, mi piel principalmente dejó de ser la misma, me realicé mamopexia (retiro de exceso de piel con cambio de implantes) Aproveché y mejoré las caderas (conejos con flacidez y grasa que eso ahí no con ejercicio logré mejorar) y por último, mejorar la piel del abdomen con tecnologías para pegarla y darle más uniformidad”, dijo Eileen.

La Red: ¡Eileen Roca se operó todo el cuerpo! Su cambio extremo le costó 80 millones – CaracolTV

En su intervención, Roca admitió que, pese a recibir constantes halagos por su apariencia física, no terminaba de estar completamente a gusto consigo misma.

“Algunos me dicen: ‘No necesitabas nada, estabas súper bien’, y también recibo críticas. Pero yo respondo que uno siempre puede mejorar, y si lo quieren llamar vanidad, es como yo me sienta”, añadió.

Eileen Roca
Eileen Roca-ex señorita Colombia. Junio 8 de 2008 Foto Imagenreina Jet Set | Foto: Alfonso Reina

Además, mencionó que prefirió ser sincera con sus seguidores sobre su procedimiento, y no vender la idea de que el “cuerpazo” lo había logrado a punta de ejercicio excesivo y pastas.

“¿Qué prefieren, que diga que este cuerpo divino logré a punto de pastillas para bajar de peso y estar en el gimnasio? No entiendo por qué satanizan la cirugía plástica", señaló en la entrevista.

Con franqueza, señaló que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión personal sobre su bienestar y autoestima.

La reconocida actriz que tuvo que salir de Colombia por amenazas a su familia

Eileen también dejó conocer que esta cirugía estética se la realizó en la ciudad de Barranquilla, por lo que debió viajar desde Miami, Estados Unidos, ciudad en la que reside actualmente. Al ser operada en la costa colombiana, Eileen gozó de tener los cuidados de su mamá y su suegra.

De igual forma, mencionó que el costo de las intervenciones y todo lo que se realizó tuvo una sumatoria de 20.000 dólares, aproximadamente 80 millones de pesos colombianos.

Por último, Eileen mencionó que esta inversión para ella fue inmensamente valiosa, ya que para ella, le devolvió la seguridad en sí misma y le permite de ahora de adelante sentirse más cómoda, lo que antes no lograba.

