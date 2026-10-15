“Aberrante, debe explicar”: así critican duramente lo hecho por María Fernanda Carrascal en tarima

La representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, sigue dando de qué hablar y no es precisamente por su trabajo legislativo.

La congresista ha sido blanco de duros cuestionamientos por aparecer con una menor de cinco años en la tarima de la Plaza de Bolívar durante la manifestación que se adelantó el pasado 14 de octubre.

En varios vídeos que se han difundido en redes sociales queda en evidencia que la congresista pone el micrófono para que la menor de edad se dirija a los manifestantes.

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Carrascal puso el micrófono a la menor para que gritara arengas y se escuchó una vulgaridad que seguramente algún adulto tuvo que enseñarle para que la repitiera.

Como si se trata de algo normal, la congresista sonrío y los asistentes celebraron las palabras de la menor de edad que, claramente, fue influenciada por alguno de los manifestantes.

La senadora del Centro Democrático, Zandra Bernal, aseguró que los niños no son instrumentos de propaganda política y que es indignante lo que hizo María Fernanda Carrascal.

“Carrascal utiliza a una menor de edad en una tarima política, exponiéndola ante una multitud para promover mensajes de polarización y odio. Los niños no son militantes, no son instrumentos electorales y mucho menos trofeos para alimentar el protagonismo de ningún dirigente político.La infancia merece protección, respeto y libertad para construir su propio pensamiento, no ser utilizada como herramienta de manipulación ideológica”, dijo la congresista.

El senador Germán Rodríguez también se sumó a las críticas contra la congresista del petrismo y le pidió que ofrezca excusas públicamente.

“Aberrante. La representante María Fernanda Carrascal debe explicarle al país por qué subió a una menor de edad a la tarima para ponerla a repetir groserías contra el presidente Abelardo. Es tan solo una niña y fue utilizada para promover violencia y odio”, dijo el senador de Salvación Nacional.

La periodista Sofy Casas pidió a la Procuraduría General de la Nación que se abra una investigación en contra de Carrascal por lo sucedido.

Carrascal dijo en sus redes sociales que se pronunciaría sobre lo ocurrido, pero por ahora no lo ha hecho.

“Por supuesto que sería incapaz de pedirle a una niña, que además no es mi hija, que diga algo que ella no quiere y que su padre y/o madre no autorizan. Estuve toda la mañana ocupada en plenaria de presupuesto y atendiendo otros compromisos. En minutos tendrán mi versión. Advierto que están manipulando el video con IA”.