María Corina Machado destapó las fracturas que hay al interior del régimen de Maduro: “Esto se acabó”

A la líder opositora venezolana le otorgaron este viernes 10 de octubre el Premio Nobel de la Paz.

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 8:53 p. m.
María Corina Machado, líder opositora y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
María Corina Machado y Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Horas después de que a María Corina Machado le otorgaran el Premio Nobel de Paz, la líder opositora ofreció una entrevista para El Mundo, de España.

Allí, Machado destapó las fracturas que hay al interior del régimen de Nicolás Maduro.

“El régimen está en su posición de mayor debilidad, cada vez están más débiles, y nunca se han visto como están ahora. Se traicionan, se delatan, se esconden unos de otros, se entregan unos a otros”, dijo Machado.

🔴 DIRECTO | Joaquín Manso entrevista a María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz

Así mismo, Machado afirmó que esas fracturas al interior del régimen son cada vez más notables, en la medida que los pocos que le quedan al dictador Maduro se dan cuenta de que “esto no tiene vuelta atrás, que esto se acabó”.

La premio nobel de Paz también recordó en El Mundo que a Maduro la oposición le ha abierto las puertas a una negociación, desde años atrás. Sin embargo, él y los demás integrantes del régimen se han negado.

“Desde el día uno, favorecer una transición con garantías. Quien ha optado por la violencia y la fuerza es Nicolás Maduro cometiendo crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”, resaltó Machado quien, además, dijo estar segura de que la “libertad de Venezuela está muy cerca”.

Vale destacar que, tras ser galardonada con el Nobel de Paz, Machado les dedicó el premio a los venezolanos y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad [...]. Estamos en el umbral de la victoria. Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump [...]. Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!”, manifestó en la red social X la líder opositora venezolana.

Contexto: Recuerdan anécdota de María Corina Machado en Bogotá, mientras huía del régimen de Maduro: “Nos tocó disfrazarla”

Precisamente, sobre Trump, Machado recalcó en la entrevista en El Mundo que él hoy “encarna, lidera, el apoyo internacional”, para hacerle frente a unas redes criminales que apoyan al régimen de Maduro.

.
Al costado derecho de la imagen Kristian Berg Harpviken, director del Nobel Institute, mientras le daba la noticia a María Corina Machado de que había ganado el Nobel de Paz. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Instituto Premio Nobel

“Cortarles esos flujos de fondos. Y con las estructuras criminales, en el momento que empiezan a quedarse sin fondo, colapsan. Y tenemos años pidiendo que esto ocurra. Recursos que vienen por el narcotráfico, por el oro de sangre, por el tráfico de armas, el tráfico de personas, por el mercado negro de petróleo y combustibles. Y lamentablemente hay muchos gobiernos que miran para el otro lado y que han usado los sistemas financieros, incluso de países europeos como el destino final de esos fondos ilícitos que se enriquecen y engrandecen a costa del hambre y la muerte de los venezolanos”, señaló Machado en el medio citado anteriormente.

