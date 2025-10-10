Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

El presidente de los Estados Unidos usó su red social Truth para reaccionar al reconocimiento del Premio Nobel de Paz, entregado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

El mandatario publicó la imagen de uno de los recientes trinos de la líder opositora en su cuenta de X, sin comentar nada al respecto.

El mensaje de Machado que publicó el presidente de Estados Unidos dice: “Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”.

Publicación de la cuenta personal de Truth del presidente Trump | Foto: Truth: real Donald Trump

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia”.

Sin embargo, algunas publicaciones posteriores darían cuenta de su inconformidad frente a la decisión, ya que también publicó un mensaje de solidaridad por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“Ha habido casos en que el Comité Nobel ha concedido el premio a personas que no hicieron nada por la paz. El prestigio del premio se ha perdido en gran medida”, dijo Putin en el video.

Mensaje de Trump sobre video publicado por Putin | Foto: Truth: Donald Trump

Aunque Putin se abstuvo de considerar si Trump era realmente merecedor del premio, el presidente ruso ha aplaudido que su homólogo estadounidense “está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años, incluso décadas”.

La Casa Blanca, hace unas horas, manifestó su disconformidad con la decisión del Comité Noruego al galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar de al presidente Trump, que lleva meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

En una primera reacción, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, lamentó que el comité “ha demostrado que ha situado la política antes que la paz” al ignorar la labor de Trump, un presidente con “el corazón de un humanitario”.

Por otro lado, el comité ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos de Trump y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver “todo tipo de campañas y de atención mediática” a la que permanecen ajenos.

María Corina Machado recibió el galardón en las últimas horas | Foto: AP y getty