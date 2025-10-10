Suscribirse

Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

Vladímir Putin, en medio de una rueda de prensa, criticó a los premios Nobel. Aseguró que se ha “dañado enormemente el prestigio del premio”.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 4:00 p. m.
Vladimir Putin sale en defensa de Donald Trump
Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes que, a pesar de que el premio Nobel de paz haya sido otorgado a la lideresa de la oposición venezolana, María Coria Machado, Donald Trump ha “hecho mucho para solucionar los conflictos en la actualidad”.

Contexto: La Casa Blanca afirma que el Comité del Nobel puso “la política por encima de la paz”

“No soy yo el que decide si el actual presidente de Estados Unidos merece o no un premio Nobel, pero él (Trump) realmente hace mucho para la solución de crisis complejas y que duran durante décadas”, dijo Putin en medio de una rueda de prensa.

“Trump definitivamente está esforzándose, definitivamente está trabajando en estos temas. Temas para lograr la paz y resolver situaciones internacionales complejas. El ejemplo más claro es la situación en Oriente Medio”, siguió.

El presidente también hizo una crítica a los premios, manifestando que premios Nobel han sido otorgados a personas que “no han hecho nada por la paz”.

Ganadora al Premio Nobel de Paz 2025

María Corina Machado fue elegida como la ganadora al premio Nobel de paz 2025 por sus contribuciones a la paz, la validación de los derechos humanos y su lucha incesante por traer de vuelta la democracia a Venezuela.

María Corina, ganadora del Premio Nobel 2025
María Corina, ganadora del Premio Nobel 2025 | Foto: Getty Images

El Comité del Premio Nobel aseguró que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

Contexto: Premio Nobel 2025: ¿Cuánto dinero reciben los ganadores?

El comité también aseguró que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Otros líderes mundiales que apoyaban a Trump como ganador del Nobel

El líder ruso no fue el único en mostrarse en desacuerdo con la decisión del Comité de galardonar a María Corina, pues Benjamin Netanyahu también se mostró su rechazo, comentado, mediante su cuenta de X que si el Comité Noruego habla de paz, el Presidente Trump es quien “consigue que ocurra”, esto tras el consenso de alto al fuego entre Israel y Hamás.

Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AP

Varios líderes y figuras públicas, incluidos el gobierno de Pakistán, el gobierno de Camboya y el político estadounidense Buddy Carter, nominaron al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz este año.

Contexto: Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado desata polémica: partido político español la tilda de “golpista”

Por su parte, el mandatario ruso terminó se critica al Comité diciendo que “En mi opinión, estas decisiones han dañado enormemente el prestigio del premio”.

