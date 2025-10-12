Suscribirse

Mundo

Nicolás Maduro responde con nuevos ejercicios militares al Nobel de María Corina Machado: “Activados”

Los ejercicios se llevan a cabo en los estados de Anzoátegui, Monagas y Bolívar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de octubre de 2025, 2:13 p. m.
De izquierda a derecha: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un doctorado honoris causa en Seguridad Nacional por las Fuerzas Armadas (FANB) el primero de octubre de 2025 en Caracas, Venezuela El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024.
Nicolás Maduro y María Corina Machado. | Foto: Fotografías de Anadolu vía AFP, Terje Bendiksby / NTB vía AFP y AP/Matías Delacroix, archivo, respectivamente

El líder del régimen venezolano,Nicolás Maduro, ordenó nuevos ejercicios militares, en las últimas horas, frente al despliegue de Estados Unidos en el Caribe y tras anunciarse el Premio Nobel de la Paz para la líder opositora María Corina Machado.

Maduro, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el galardón, denuncia el “asedio” de la administración de Trump. Washington justifica el uso de su “poderío militar” en la lucha contra supuestas redes de narcotráfico que vincula con funcionarios venezolanos.

“Estamos entonces activados desde las 00:00 horas en las zonas de defensa integral Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital del país que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y hasta el sur de la frontera con Brasil”, publicó Maduro en Telegram.

Afirmó además que Venezuela tiene “derecho a la paz” en medio de una “escalada militar” de Estados Unidos.

Caracas denunció en la víspera ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Estados Unidos prevé en el “muy corto plazo ejecutar un ataque armado contra Venezuela”.

Contexto: Gustavo Petro arremete contra María Corina Machado, tras Nobel de Paz 2025. Y, con carta en mano, le envía duras preguntas

Machado apoya las maniobras militares estadounidenses. Dedicó el Nobel “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente Trump.

Trump conversó con Machado horas después de que su gobierno dijera que el comité del Nobel “demostró que antepone la política a la paz” al no otorgarle el premio al líder republicano. La opositora venezolana le dijo a Trump que “merecía” el Nobel.

Maduro denunció una amenaza directa en contra de Venezuela por parte de EE.UU.
El líder del régimen venezolano,Nicolás Maduro, ordenó nuevos ejercicios militares, en las últimas horas. | Foto: GETTY Y IG/MARINES

“La persona que realmente ganó el Premio Nobel me llamó hoy y dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor, porque realmente te lo merecías’”, dijo Trump. “He estado ayudando a Machado en su camino”, dijo. “Venezuela necesita mucha ayuda, la situación es muy complicada”, añadió.

Trump ha insistido en que “merece” el Nobel por su papel en la resolución de ocho guerras, incluida la de Gaza. Una afirmación exagerada, según expertos.

Contexto: María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras recibir Nobel de Paz: “Váyase ya”

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

El gobierno venezolano, en tanto, la acusa de presuntos planes violentos para deponer a Maduro. Machado denunció fraude en las elecciones celebradas en 2024 al reivindicar el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, en el exilio hace un año.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hamás asegura que no gobernará más a Gaza y liberará este lunes a los secuestrados. Netanyahu dice estar “listo” para recibirlos

2. Hija de Rafel Orozco reapareció en evento que rinde homenaje a su padre: así luce hoy en día

3. Nicolás Maduro responde con nuevos ejercicios militares al Nobel de María Corina Machado: “Activados”

4. Representante de Cristiano Ronaldo fichó a promesa del FPC: la selección no lo quiso y lo desechó

5. “A Maduro ni con el pétalo de una rosa... Ceguera ideología es poco”: la respuesta a la arremetida de Gustavo Petro contra María Corina Machado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroMaría Corina MachadoVenezuela

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió un doctorado honoris causa en Seguridad Nacional por las Fuerzas Armadas (FANB) el primero de octubre de 2025 en Caracas, Venezuela El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral del candidato presidencial Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024.

Nicolás Maduro responde con nuevos ejercicios militares al Nobel de María Corina Machado: “Activados”

Redacción Mundo
.

“A Maduro ni con el pétalo de una rosa... Ceguera ideología es poco”: la respuesta a la arremetida de Gustavo Petro contra María Corina Machado

Redacción Semana
El avión, operado por Copa Airlines, llegó al aeropuerto de Pereira a la 1:00 p.m., con 162 pasajeros a bordo.

Así puede conseguir vuelos económicos al interior de Estados Unidos con tips sencillos y al alcance de todos

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.