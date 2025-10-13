Suscribirse

Mundo

Venezuela cerró su embajada en Noruega, tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

El país suramericano aseguró que “estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional”.

Redacción Mundo
13 de octubre de 2025, 6:02 p. m.
Esto fue lo que dijo Machado.
La líder opositora María Corina Machado y Nicolás Maduro. | Foto: Foto: Getty Images

Venezuela anunció el cierre de su embajada en Oslo, tres días después de que se concediera el Premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición María Corina Machado. Aunque Noruega aseguró que no dieron explicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró las razones.

“La embajada de Venezuela nos ha informado que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón”, indicó una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, Cecilie Roang, en un correo electrónico a AFP.

Contexto: Anticipan que Maduro caerá antes de que María Corina Machado viaje a Oslo por el Nobel de Paz: ¿cuándo está previsto?

“Es lamentable. Pese a nuestras divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y seguirá trabajando en ese sentido”, añadió.

Sin embargo, a través de un comunicado a la opinión pública, la cancillería dio a conocer que el cierre tiene que ver con la reasignación estratégica de recursos, asegurando que también se cerrará la embajada en Australia.

El objetivo central de esta reorganización es optimizar los recursos del Estado y redefinir nuestra presencia diplomática para fortalecer las alianzas con el dur global, promoviendo la solidaridad entre los pueblos y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo mutuo”, señaló.

Esto lo contempla Venezuela tras anunciar que este es el inicio de la primera fase de una reestructuración integral de su servicio exterior, que “va en consonancia con los lineamientos del ‘Plan de las siete Transformaciones, y los principios de la ,Geopolítica de Paz e Integración,”.

El país suramericano explicó que el cierre de estas dos embajadas corresponde a la reasignación estratégica de recursos, y aclaró que las relaciones bilaterales y la atención consular en estos países serán atendidas a través de Misiones Diplomáticas concurrentes.

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”, señaló.

Contexto: María Corina Machado envía contundente mensaje a Maduro tras recibir Nobel de Paz: “Váyase ya”

Este anuncio se produce tres días después de que el Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, otorgara el Premio de la Paz a la líder venezolana.

El Comité Noruego del Nobel destacó que otorgó el galardón a Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El domingo, Maduro calificó a la galardonada de 58 años de “bruja demoníaca”. La vocera de la cancillería noruega insistió en que “el premio Nobel es independiente del Gobierno noruego”.

Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas el 12 de octubre de 2025.
Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas el 12 de octubre de 2025. | Foto: AFP

En lo que respecta a cuestiones relacionadas con este premio, remitimos al Comité Nobel”, declaró.

Machado, que vive en la clandestinidad en su país, dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

