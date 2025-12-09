Suscribirse

Mundo

“Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

El dictador venezolano bromeó sobre su llamada con Donald Trump ocurrida hace un par de semanas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 3:36 a. m.
El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro, dictador venezolano. | Foto: Getty Images

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes, 9 de diciembre, que ahora le toca hablar más seguido en inglés porque lo llaman “mucho del Norte”, en alusión a la conversación que sostuvo hace dos semanas con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate, a la que se sumó en noviembre el portaviones US Gerald Ford, el más grande del mundo.

Contexto: Trump volvió a referirse a un posible ataque en Colombia contra carteles de la droga y su respuesta se hizo viral

Trump defiende las maniobras como parte de operaciones antinarcóticos, pero Maduro afirma que enmascaran un plan para derrocarlo. Al cabo de meses de crisis, ambos se comunicaron telefónicamente, sin ofrecer detalles de la conversación.

“Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte a mí”, bromeó Maduro durante un acto con empresarios transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

“Entonces yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo: ¡Hello!, ¡hello!, ¡mister!, ¡hello!, permanente, tengo que estar preparado”, añadió Maduro.

Donald Trump confirmó que habló con Nicolás Maduro.
A raíz de su llamada con Donald Trump, Maduro se burló de la situación. | Foto: Montaje El País: AFP

El gobernante venezolano hizo estos comentarios en vísperas de que la líder de la oposición, María Corina Machado, reciba el premio Nobel de la Paz en una ceremonia en la que es esperada en Oslo.

Trump fue el primero en confirmar el 30 de noviembre que había hablado por teléfono con Maduro, sin dar detalles. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo en su primera alusión pública sobre el tema.

Agregó luego: “Le dije solo un par de cosas”. Días más tarde, Maduro confirmó la llamada con el líder republicano y afirmó que la conversación transcurrió en un “tono cordial y de respeto”.

Contexto: Estados Unidos realizó cuatro bombardeos a narcolanchas cerca de Buenaventura: revelaron mapeo de los ataques

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También aumentó en agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz. | Foto: Colprensa

Sobre la entrega del galardón, las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz aumentaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

Contexto: El alcance que podría tener Donald Trump para ayudar a María Corina Machado, premio Nobel de Paz

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. Pero el martes postergó en un primer momento la comparecencia prevista a las una de la tarde y finalmente la anuló.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

2. El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

3. Hansi Flick saca pecho de la remontada ante Frankfurt: esto dijo tras triunfo del Barcelona en Champions

4. Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

5. “Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.