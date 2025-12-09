Suscribirse

Mundo

De Mulino a Milei: los líderes mundiales que asisten a la entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado

Con el paradero de Machado envuelto en el misterio, en Oslo esperan familiares, aliados políticos y algunos presidentes latinoamericanos.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 11:12 p. m.
Venezuela  -  Panamá  -  Argentina  -  Ecuador  -  Paraguay  -  Premio Nobel
Lideres del mundo presentes en Oslo para el Premio Nobel Venezuela, Panamá, Argentina, Ecuador, Paraguay | Foto: AFP

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz aumentaron este martes, después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años, que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y a quien no se ve en público desde enero.

María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio
María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en la clandestinidad. | Foto: x/@NobelPrize y afp

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Contexto: Salud Hernández-Mora comenta la suspensión de la rueda de prensa del Nobel de Paz. “¿Dónde está María Corina Machado?”. Esto se sabe

“Esperamos que asista a la ceremonia de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo”, agregó.

La exjefa de campaña de Machado dejó entender el martes que la opositora ya se marchó de Venezuela, pero que volverá.

Aliados presentes

Con el paradero de la protagonista envuelto en el misterio, en Oslo esperan familiares, aliados políticos y algunos presidentes latinoamericanos.

Por la tarde llegaron el opositor Edmundo González Urrutia, candidato a las elecciones presidenciales de 2024, que vive exiliado en España, y el presidente argentino, Javier Milei.

También están invitados a la ceremonia los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Presidente de Argentina, Javier Milei, llega a Oslo.
Presidente de Argentina, Javier Milei, llega a Oslo. | Foto: NTB via AFP

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, la madre de la galardonada, Corina Parisca, sus hermanas y al menos dos de sus tres hijos, aseguraban que no saben dónde está, pero confiaban en su llegada.

“Si Dios quiere, así será”, repetían familiares y admiradores anónimos que aguardan en la salida del hotel a ver “si aparece”.

Contexto: Salud Hernández-Mora llegó al hotel donde se hospedan los premios Nobel y hay expectativa por María Corina Machado. Esto es lo que cuenta

Envuelto en una bandera del país caribeño, Helvin Urbina, un exfuncionario venezolano de 53 años y actualmente residente en España, pasó el martes esperando “a la heroína, la mujer de hierro”.

Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron al menos a 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela. | Foto: Foto: Agencia AFP

“Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen”, dijo Machado en una entrevista a AFP tras conocerse el galardón.

Contexto: María Corina Machado sería proclamada vicepresidenta de Venezuela por Edmundo González tras recibir el Nobel, según José Obdulio Gaviria

En Oslo, grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se manifestaron en la tarde frente al Instituto Nobel bajo el lema: “No al premio Nobel de la paz para los belicistas” y “¡EE. UU. saca tus manos de América Latina!”.

Con información de AFP.

