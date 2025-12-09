El alcance que podría tener Donald Trump para ayudar a María Corina Machado, premio Nobel de Paz

El Instituto Nobel había anunciado la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado para recibir el premio Nobel de la Paz, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares. Pero este martes, 9 de diciembre, postergó en un primer momento la comparecencia y finalmente la anuló.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

María Corina Machado. | Foto: AFP

“Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, agregó.

La exjefa de campaña de Machado dejó entender el martes que la opositora ya marchó de Venezuela, pero que volverá.

Influencia de Estados Unidos

A raíz del peligro que enfrenta María Corina en medio del recibimiento del Nobel de Paz, y en medio de su lucha, la líder ha mencionado varias veces al presidente Donald Trump, alabando los esfuerzos que hace por “devolver la democracia” a Venezuela.

“Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump”, declaró Machado.

Mientras tanto, la invasión a Venezuela sigue su curso, como respuesta a las maniobras militares estadounidenses, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el “imperialismo”, como suele referirse al gobierno de Estados Unidos.

El dictador Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. | Foto: AFP y AP, respectivamente.

Washington acusa a Maduro de encabezar el supuesto Cartel de los Soles. Fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que este despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño.

Teniendo en cuenta el contexto, es fácil preguntarse hasta qué punto los aliados de la oposición venezolana, como Estados Unidos, estaría dispuesto a proteger el bienestar de los opositores.

De la clandestinidad al Nobel de Paz

Ingeniera de profesión, Machado pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio de 2024 que llevaron a la reelección de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

El chavismo rechazó estas acusaciones, pero Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición. | Foto: Colprensa

Machado no ha aparecido en público desde hace 11 meses, cuando asistió a una protesta en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

El Nobel se anunció el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas, anunció el lunes el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.