Paola Jara y su hermana son elogiadas en redes sociales por su belleza

La artista Paola Jara es uno de los personajes más reconocidos en la farándula colombiana. Su carrera musical, así como su actividad en redes sociales, le han hecho merecedora de un amplio reconocimiento en la esfera pública.

En Instagram, por ejemplo, la intérprete de Mala mujer y Salud por él cuenta con una comunidad de 6 millones de seguidores, quienes constantemente interactúan en sus diferentes publicaciones.

Precisamente, en su más reciente post en Instagram, la cantante de música popular compartió un breve video en compañía de su hermana, María Alejandra Jara. El reel, que dura pocos segundos, muestra a la artista caminando en compañía de su familiar. Ambas lucían prendas de color negro y dejaron “sin palabras” a los internautas.

Como si estuvieran en medio de una pasarela, las hermanas Jara hicieron un contundente derroche de estilo, inmortalizándolo en redes sociales. La publicación ya ha recibido cerca de 60.000 ‘Me gusta’, así como numerosos comentarios que resumen mensajes de admiración, cariño y uno que otro enamoramiento.

“Ella y yo. Te amo, ‘mafita’ #nucitas”, escribió la artista en la descripción del reel.

“Las más hermosas como las @mariajara27 @paolajarapj. Me imagino que saben cómo las quiero?”; “Ay! No, bellezas”; “Hermosas”; “Las reinas están bellas”; Las reinas del baile”; “Qué hermosas se ven las dos. Dios las bendiga y siempre estén junticas. Pao, te admiro mucho como una mujer guerrera, trabajadora y emprendedora. Que siempre estés así feliz al lado de tu esposito; “Amé sus pintas”; “Bellas damas”; “Unas diosas”, dicen algunos de los comentarios destacados.

A continuación, el video compartido por Paola Jara en su cuenta oficial de Instagram:

¿Por qué Paola Jara le negó una beso a Jessi Uribe en un evento?

La pareja de recién casados es una de las que permanece en el ojo público por su vida como artistas, su reciente matrimonio y algunas polémicas que han desatado. Sin embargo, han logrado cautivar a muchas personas y hacer crecer su fanaticada.

Tanto Paola Jara como Jessi Uribe suelen mostrar su amor por medio de las redes sociales y comparten momentos emotivos de sus conciertos, momentos que descrestan a sus seguidores, pues irradian amor y complicidad. La pareja estuvo en un evento de lanzamiento de su más recién sencillo del cantante, llamada Mi debilidad, en la que Uribe demuestra el amor incondicional que tiene con Jara.

En medio del show, después de que Jessi Uribe invitara a su esposa a cantar en el escenario, el intérprete contó una anécdota de los inicios de su relación, y recordó el día que le pidió el primer beso a Paola Jara. La anécdota se volvió jocosa, pues en ella contó que Jara había negado tajantemente la petición.

“Le dije: ‘Pao deme un besito’; me dijo ‘NO, porque nos podemos enamorar’. Y yo, ‘ay mk... y me fui’. En el carro duré 10 minutos en escribir esto”, señaló el cantante, quien le dedicó la canción Prohibido enamorarse a Jara.

Precisamente, la canción narra una intensa relación amorosa que se debate entre lo prohibido y lo correcto. Actualmente, dicho tema cuenta con millones de reproducciones en YouTube y ha recibido más de 127.000 ‘Me gusta’.

“En tiempos de desesperación, nada mejor que la buena música para relajar nuestro corazón. Una hermosa voz que nos aleja de la realidad. Jessi Uribe, gracias por tus canciones, por alegrarnos la vida”; “En el corazón no se manda; mientras más me alejo, más fuerte late mi corazón”; “Está prohibido todo menos pensar en esa persona que te roba un suspiro cada vez que escuchas esta canción“; “La escucho una otra y otra vez. No me canso, me llega como, pues me hace suspirar unas cuantas veces, y me hace apretar los labios, ...linda, sencillamente”; dicen algunos de los comentarios destacados en el video oficial de Prohibido enamorarse, la canción que el artista le compuso a su hoy esposa.