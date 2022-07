Video | Fanática dejó ‘plantado’ a Jessi Uribe en un concierto; no quiso bailar con él

Jessi Uribe inició hace unos días una gira internacional llamada Tour La Conquista, donde comparte escenario con su pareja, la también cantante Paola Jara.

En uno de sus conciertos en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Houston, tuvo un encuentro cercano con una de las asistentes a su concierto. Uribe decidió invitarla al escenario para bailar juntos. Sin embargo, la mujer decidió hacerlo con uno de los músicos de la banda del colombiano.

Ante los ojos del artista, Nidia no cedió a los encantos de Jessi, a quien dejó mirando mientras se divertía con el guitarrista. Al terminar la canción, la fanática agradeció y salió corriendo a los brazos de Uribe, pero ya era tarde. En tono gracioso, el colombiano también la rechazó, pero se la llevó de la mano hacia el público.

“La invité a que bailara conmigo y me dejó tirado, qué belleza. Gracias Houston, qué hermosa noche”, publicó el artista en su perfil de Instagram, junto al video donde sufrió el gracioso rechazo.

Ante esto, sus seguidores comenzaron a opinar. “Jajaja yo nunca te voy a dejar tirado mi bombom”, “para que vea que no todas se mueren por el Jajajaja llegó la que lo dejó plantado”, “Jajaja cosas que pasan nadie sabe para quién trabaja”, fueron algunos de los comentarios que dejaron tras lo ocurrido en el concierto.

En otra presentación, la que dio en Toronto, Canadá, también interactuó muy de cerca con sus fanáticas. El intérprete de Si me ven llorando quiso darle una sorpresa inesperada a una de las asistentes que estaba entre su público, despertando reacciones en otros curiosos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del cantante, una persona que se encontraba en pleno concierto decidió grabar el emotivo momento en el que el colombiano decidió acercarse a una fanática y cantarle parte de una estrofa del tema La Culpa.

Jessi Uribe se encontraba en el escenario y se fue acercando a la multitud, enfocando su atención en aquella mujer que estaba en la parte de adelante. El artista popular fue interpretando estas líneas, mientras miraba a su fan a los ojos.

Fue tanta la emoción que sintió aquella asistente que las lágrimas comenzaron a surgir y a conmover a más de uno, incluido el cantante. Para el santandereano fue tan fuerte este momento que tuvo que compartirlo con sus seguidores de las plataformas digitales, asegurando que lo habían hecho llorar durante aquel show.

“Anoche en Toronto me hicieron llorar y no lloré solo, lloramos juntos. Nos vemos pronto, mi gente, me lo llevo en el corazón”, escribió la estrella musical nacional en el pie de foto del post, donde se le ve a la mujer sonriendo y agradeciéndole por aquella sorpresa.

“Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya, y hubiera preferido que la culpa fuera tuya”, se escucha que canta el artista, mientras los demás asistentes gritan y aplauden de la emoción.