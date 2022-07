¿Por qué Paola Jara le negó una beso a Jessi Uribe en un evento?

La pareja de recién casados es una de las que permanece en el ojo público por su vida como artistas, su reciente matrimonio y algunas polémicas que han desatado. Sin embargo, han logrado cautivar a muchas personas y hacer crecer su fanaticada.

La pareja suele mostrar su amor por medio de las redes sociales y comparten momentos emotivos de sus conciertos, momentos que descrestan a sus seguidores, pues irradian amor y complicidad. La pareja estuvo en un evento de lanzamiento de su más recién sencillo del cantante, llamada ‘Mi debilidad’, en la que Uribe demuestra el amor incondicional que tiene con Jara.

En medio del show, después de que Uribe invitara a su esposa a cantar en el escenario, el intérprete contó una anécdota de los inicios de su relación, y recordó el día que le pidió el primer beso a Paola Jara. La anécdota se volvió jocosa, pues en ella contó que Jara había negado tajantemente la petición.

“Le dije, Pao deme un besito, me dijo NO, porque nos podemos enamorar y yo, ay ‘mka’ y me fui. En el carro duré 10 minutos en escribir esto”, señaló el cantante, quien le dedicó la canción ‘Prohibido enamorarse’ a Jara.

La canción narra una intensa relación amorosa que se debate entre lo prohibido y lo correcto.

La broma que no le gustó a Paola Jara

la pareja se convirtió en tendencia tras publicar un jocoso video en sus redes sociales que generó todo tipo de comentarios.

En las imágenes se puede ver a Jara dando un consejo de belleza a sus seguidores cuando su esposo se pone detrás de ella y hace un sonido de flatulencia, lo que genera la molestia de la cantante.

“Amor sea serio”, le dice la artista a su pareja mientras él se ríe. Luego, ella reanuda la conversación con sus seguidores y nuevamente Uribe le juega la broma en medio del video.

“Al niño que le da por jugar a estas horas”, dice la intérprete en medio de las risas de su pareja que le responde “amor es que tu pareces un robot”, ella responde: “cuál robot, tú que no eres serio”, dice ella.

El video fue publicado por los dos cantantes con un mensaje “dime que no te aguantas ni una sin decirme que no te aguantas ni una”.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “le cagaste el video literal”, “Jajaja pobre paola y también coffe son víctimas de Jessi Uribe jajajaja”, “Jajajja y así te lo tienes que aguantar imprudente pero amoroso jajjajaja” y “Me daría igualmente rabia con risa”, son algunos de los comentarios que se ven en las redes.

La reacción de Paola Jara ante un inesperado problema técnico en pleno concierto

Hace poco, la artista, de 39 años, lanzó su sencillo musical llamado ‘Dónde estabas tú’. De hecho, Jara habló con SEMANA y confesó que grabó esta canción llorando, “me metí tanto en el papel de la canción que la sentí completica. Hasta mocosa me puse”, reveló.

Actualmente, la cantante popular se encuentra de gira promocionando su nueva composición, por lo que hace unos días llegó a un establecimiento en Bogotá para dar uno de sus shows. No obstante, aunque todo comenzó de la mejor manera, en pleno concierto se fue el sonido.

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, la antioqueña compartió un video en el que se puede observar que, efectivamente, en la tarima se apagaron las luces y el sonido. Pero eso no fue un impedimento para que Jara continuará, pues empezó a cantar a todo pulmón.

Enseguida, el público que la estaba viendo comenzó a recopilar el momento en sus teléfonos móviles y admiraron el profesionalismo de la cantante.

“Cuando se va el sonido en pleno concierto, pues cantamos sin sonido también ♥️ 🙏🏼”, escribió Paola Jara.

En ese momento, Paola se encontraba interpretando la composición de Ana Gabriel llamada ‘El cigarrillo’. Por suerte, según las declaraciones de la artista, el problema técnico se pudo solucionar pronto y se efectuó el resto de su presentación.