Murió a los 49 años el actor y presentador mexicano Fernando del Solar

El actor y presentador Fernando del Solar falleció este jueves 30 de junio, quien hizo parte de programas como Venga la Alegría, del canal TV Azteca; y de Hoy, de Televisa.

La familia del artista nacido en Argentina, pero de nacionalidad mexicana, no entregó detalles de su fallecimiento.

La partida de Del Solar generó la reacción de compañeros y también de las empresas en las que trabajó. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando del Solar y nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros. El conductor será recordado por su carisma y arduo trabajo en innumerables proyectos”, publicó Televisa en su cuanta de Instagram.

“Lamentamos el fallecimiento del conductor Fernando del Solar. Siempre será recordado como una persona alegre. QEPD”, publicó Azteca Noticia por el fallecimiento del actor, quien se destacó por participar en producciones televisivas en México, país que lo adoptó desde muy joven.

El también presentador Mauricio Mancera fue otra personalidad de la televisión que también publicó un mensaje por la muerte de Fernando. “Sigo sin creerlo, parecía que siempre ganabas esta batalla, vete tranquilo Fer, ya estás con tu papá, nunca podían estar separados. Abrazo fuerte a tu familia, dejas un gran vacío pero muchos recuerdos. Gracias por todo. Hoy no podemos decir ‘Arriba los Corazones’, pero arriba seguro tendrás una gran bienvenida. Descansa en paz”.

Al actor y presentador Fernando del Solar le habían diagnosticado en 2012 un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer en los ganglios que afecta el sistema linfático.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento del socio intérprete Fernando del Solar. Actor, modelo y popular presentador de televisión. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, fue el mensaje que publicó esta entidad mexicana al conocer la partida del presentador.

Fernando nació el 5 de abril de 1973 en Buenos Aires, Argentina. “Su padre, Norberto Cacciamani, fue un comerciante y su madre, Rosa Lina Servidio, era ama de casa”, así lo señaló TV Azteca en el artículo de despedida para del Solar.

Lamentamos la partida de Fernando del Solar, un gran aficionado Celeste.



Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/uVrdkA2ACe — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 30, 2022

“Fue conductor de varios programas de televisión, pero en Venga la Alegría se ganó el cariño del público mexicano”, resaltó el mencionado medio de comunicación. Fernando del Solar también estuvo en Insomnia, Sexos en guerra y Gánale al chef; en telenovelas como Perla, Háblame de amor, Un nuevo amor y Top Models, las cuales fueron transmitidas por TV Azteca.

El actor estuvo casado con la presentadora Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos, Luciano y Pablo. La pareja se casó en 2012 y se divorciaron en el año 2015.

Nodal a Bad Bunny: “Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”

El cantante de música popular Christian Nodal, quien hace unas semanas estaba criticando al reguetonero J Balvin, continúa haciendo críticas públicas hacia otros artistas del género urbano. Ahora, el mexicano se ensañó contra el puertorriqueño Bad Bunny.

Las declaraciones se dieron en medio de una entrevista para la revista musical Rolling Stone, quien fue cuestionado sobre diferentes temas, entre los que el mexicano aprovechó para mencionar su descontento contra la canción Safaera, recalcando que a él no se le habría ocurrido “jamás” escribir de esa forma.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”, comenzó sentenciando Nodal, cuando le preguntaron sobre su opinión sobre géneros de música diferentes a los que él se dedica.

“A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso... Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida”, afirmó para el medio citado el cantante mexicano.