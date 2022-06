“La UCI fue una bendición”: madre de J Balvin, tras recuperarse de la covid-19

Desde finales de 2021 hasta marzo de 2022, la mamá del cantante J Balvin, Alba Mery Balvin, estuvo enfrentando la covid-19 y llegó a tener momentos críticos en su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ahora, unos meses después de salir del hospital, dio una entrevista en la que contó su experiencia.

En medio del programa Despierta América, emitido por Univisión, la señora Alba recordó cuando sus pulmones, afectados por la covid-19, no le funcionaban correctamente. Ante las dificultades, afirmó que había sido una “bendición”.

“Los pulmones no funcionaban, entonces entré en un estado de coma inducido para que no me diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero… es una bendición, que hoy agradezco, haber estado en cuidados intensivos”, expresó la señora Balvin en medio de la entrevista, recordando los duros momentos que tuvo que vivir en medio de su enfermedad.

En ese sentido, complementó su idea afirmando que, tras sobrevivir a la infección y su paso por la UCI, la vida habría cobrado otro sentido, y se había dado cuenta de que el ser humano es “frágil”. “Es un despertar del alma, es un despertar que te hace ver lo frágiles que somos”, acotó.

Con respecto a su hijo, el cantante J Balvin, aseguró que este tenía un mejor semblante desde que había nacido su primogénito, Río, ya que ahora sonreiría más y más “sinceramente”.

“Con la llegada de Río ha multiplicado muchas cosas en su vida, hasta su risa. Ahora sonríe desde el alma. Tiene una ilusión con su hijo, tiene alguien a quien enseñarle el camino. Cuando nació, estaba hospitalizada, cuando vino, tenía covid-19, y ya después entré a cuidados intensivos y lo vimos por celular y videollamadas”, afirmó.

Y concluyó: “Es un niño hermoso que vino para alegrar nuestra vida”.

J Balvin dedicó emotivo video a su hijo Río por su cumpleaños

J Balvin y Valentina Ferrer se han convertido en una de las parejas de la farándula internacional que más ha captado la atención de millones de personas, debido a la reservada y distante relación que tienen con los medios. Los famosos se mantienen fuera del foco de las cámaras y los paparazzi, quienes suelen estar al pendiente de lo que ocurre en su vida personal.

Recientemente, la argentina y el colombiano acapararon las miradas de sus fieles seguidores en redes sociales luego de realizar una serie de publicaciones en sus cuentas oficiales, donde expresaban la felicidad que tenían de celebrar el primer año de vida de su primogénito, Río.

El paisa conmovió a sus fans con el clip en el que recopiló algunos fragmentos junto a su bebé, donde le da besos, lo alza y le dedica bastante tiempo de descanso.

“Querido Río, llegaste en el momento debido, aún no estás en mis brazos, pero ya te siento mío. La tempestad se llevó todo y solo me dejó frío (…) Siempre tendrás a un consejero. Si de tus sueños no me excluyes. Quiero ser tu mejor amigo. El que siempre estará contigo”, se puede escuchar en la canción.

De igual manera, en el pie de foto de la publicación se puede leer un corto mensaje en el que le expresa a Río el amor que siente y la felicidad que ha causado en su presente: “Eres lo mejor que me ha pasado, gracias por elegirme. Feliz primer año de vida Río”.