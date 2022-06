Video | Christian Nodal cambió su look tras ser comparado con J Balvin

La disputa entre Christian Nodal y J Balvin, los videos en redes sociales, los apoyos de otros artistas y las pullas entre los fans, hicieron que el mexicano volviera a cambiar su look para dar por terminada la polémica.

De totalmente rubio, con unas flores naranjas, rojas y hojas verdes a los costados, ahora, el joven de 23 años se presentó delante de sus seguidores con un pelo color morado y una cruz negra en lugar de las flores, en toda la parte lateral y trasera de la cabeza.

¿Cómo hizo público su cambio?

Aunque el artista se presentó a sus seguidores en Instagram sin mencionar nada al respecto al nuevo cambio, mostró el proceso con uno de sus estilistas mientras le quitaba el rubio y fue así como sus miles de seguidores evidenciaron el proceso que, según él, lo tiene feliz.

Es de recordar que la polémica entre J Balvin y Nodal comenzó cuando el mexicano decidió pintarse el cabello de rubio al estilo del paisa, situación que no dejaron pasar los usuarios de internet y comenzaron hacer comentarios y chistes sobre los parecidos.

Ante esto, J Balvin le pareció normal afirmar que los cambios de Nodal sí tenían varias coincidencias con su aspecto, por lo que publicó en sus redes sociales una fotografía en la que le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias entre él y Nodal, lo que no le hizo gracia al mexicano.

“Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto, la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, publicó el intérprete de ‘Botella tras botella’, comenzando así una disputa en la que entró hasta Residente.

A lo que Balvin respondió: “Ya no más, esto solo fue para divertirme... ahora vamos pa’ las cosas de verdad”, mientras se reía. Agregando: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”.

Sin embargo, luego de toda la polémica y los fuertes comentarios entre ambos artistas habrían hecho las paces y habrían continuado con sus agendas.

Nodal, en medio de un concierto que llevaba a cabo en Morelia, México, se mostró arrepentido de lo acontecido con el colombiano. También, frente a los asistentes al evento, hizo un llamado al respeto entre las personas y la importancia de no pisar “los sueños” de los demás.

“Lo siento mucho J Balvin, todos somos seres humanos (...) yo la he cagado muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado”, se le escuchó decir a Nodal en medio de su concierto.

Y también se disculpó a través de sus historias en Instagram. “Pa’ los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo”, escribió Nodal.

Por su parte, en un tono también conciliador, J Balvin dijo por medio de un video en sus historias en Instagram que el comentario en contra de Nodal, que terminó desatando una ‘pelea’ entre ambos, no lo hizo con la intención de juzgarlo, destacó que tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo a sus seguidores.

“No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención (...) Obviamente estamos en buena vibra, paz... Entonces hágale, parcero, que todo bien”, dijo J Balvin.