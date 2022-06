Los mejores memes que deja el altercado entre Christian Nodal y J Balvin

Los primeros días del mes de junio han estado trayendo grandes noticias en el mundo del entretenimiento, pues, por un lado, se resolvió a su favor el juicio entre Johnny Deep y su exesposa, Amber Heard; por otro lado, se rumora que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira y para rematar los primeros tres días, J Balvin se burló del nuevo look de Christian Nodal.

El último suceso, un altercado que se da por una “broma” que hace el cantante colombiano sobre cómo luce ahora el artista mexicano fue mucho más allá de eso, pues Nodal mostró que no le hizo nada de gracia el “chiste” del paisa.

Todo inició cuando el antioqueño posteó a través de su cuenta de Instagram una foto de Nodal, acompañada de una foto de sí mismo cuando se tiñó por primera vez el cabello de ese rubio y en la descripción José -su nombre real- escribió: “Encuentren las diferencias”, además de unos emojis riendo.

Entre tanto, el mexicano posteó la imagen mediante una storie a través de su cuenta de Instagram, igualmente, y escribió: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo” (con dos emojis, uno de brillo y un corazón verde). Y agregó “que tu foto la elegiste tú, la mía la subió la prensa” (acompañada de varios emojis riendo).

Posteriormente, Nodal subió un video en el que va en un carro y de fondo suena ‘Music Session 49′ de Residente y BZRP, la canción del puertorriqueño Residente, que muchos afirmaron que era una “tiradera” para el reguetonero colombiano, justo en la fracción del coro que dice: “Esto lo hago pa´divertirme”.

“¿Quieres burlarte pa´ hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo”, añadió Nodal.

Así las cosas, Balvin le contestó al mexicano mediante un video que compartió como publicación en su perfil y también como storie en el que afirmó entre risas: “Ya no más, esto solo fue para divertirme, ahora vamos pa’ las cosas de verdad”.

El video está acompañado por una breve pero contundente frase que decía: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”, a propósito de la reciente ruptura del mexicano con la intérprete española de ´Bella traición´ y ´Luz sin gravedad´.

Asimismo, Nodal entonces decidió romper el silencio y mediante varios videos compartidos en stories, Nodal le dijo a Balvin, entre muchas otras cosas: “no anda coherente que el cabr**n tiene un documental, hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

Y agregó: “Claramente, -y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mi**da muy fea que viví ¿entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, a la vez que dijo que iba a grabar “una tiradera” que no toda iba a ser para el colombiano, y que saldría este jueves 2 de junio sobre el medio día, pero en horas de la mañana del viernes la canción no había salido.

Por lo tanto, los comentarios por la expectativa de lo que diría Christian en su canción, no se hicieron esperar y empezaron a circular críticas como: “Yo viendo que #nodal no cumplió con la canción que haría a J Balvin (con una imagen de la película de El Diablo Viste a la Moda, y dice “otra desilusión”).

Yo viendo que #nodal no cumplió con la canción que haría a J Balvin pic.twitter.com/Lh1Rc0Zw0Z — The Queen 🪬 (@equissoypao_) June 3, 2022

Christian Nodal / Todos nosotros

😂😂😂 pic.twitter.com/YDXw9X8REM — mire (@mireya_as) June 1, 2022

Maluma ya arregló todo entre J Balvin y Nodal. pic.twitter.com/bgwsRMTuKB — Javier (@alelopezbar) June 1, 2022

J.Balvin le contestó a Nodal en menos de una hora ah pero cuando le tiró Residente: pic.twitter.com/18zGf3kYmk — Jony Beltran (@JonyBeltran_) June 2, 2022

- J Balvin todo tranqui haciéndole una broma a Nodal 🥰



- Nodal pic.twitter.com/R4sdygk4Fw — Cata Torres (@TorresCata_) June 2, 2022

El residente entrando al pleito de nodal y J balvin. pic.twitter.com/1bACTB6bZB — Bad boy (@bxdboooy) June 2, 2022

1.-*J Balvin* sube su foto y pone: “Encuentra las diferencias y @ a Nodal.

2.-*Nodal* le responde bien emputado: “En que yo si tengo talento carnal”

J Balvin: pic.twitter.com/7leSFH3n9k — Cloudy (@NubiaArizaga3) June 1, 2022

Primero lo de Amber y Johnny Depp

Después lo de Checo Pérez y su fiesta

Después lo de de piqué y Shakira

Y ahora Nodal y j balvin

Mi Paty Chapoy interior: pic.twitter.com/8wmk2kt18m — Andrea (@AndOrezza) June 1, 2022

Jaja wey viendo las historias de Christian Nodal me doy cuenta que todos con J Balvin son tipo: pic.twitter.com/jpRMo6VbMM — de nadie (@MedicenJaredR) June 1, 2022