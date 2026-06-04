J Balvin y Valentina Ferrer revelaron inesperada noticia y emocionaron a sus fans: “Una hija”

J Balvin y Valentina Ferrer son una de las parejas más estables de la farándula internacional en la actualidad, pues a través de sus redes sociales, suelen compartir detalles de su cotidianidad junto a su hijo Río, una dinámica que ha despertado el interés de millones de personas que, día a día, esperan nuevas publicaciones sobre su vida familiar.

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Esta situación les ha permitido convertirse en una de las familias más admiradas de internet, despertando en muchos seguidores el deseo de ver la llegada de un nuevo integrante a su hogar.

En medio de un reciente evento, el programa de entretenimiento estadounidense Despierta América habló con el cantante paisa y la modelo argentina, y les preguntó sobre la posibilidad de darle la bienvenida a un nuevo bebé a la familia.

Valentina Ferrer y J Balvin. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

“Me gustaría tener una hija, si Dios lo quiere y Dios lo permite. No sabemos cuándo, pero que sea rápido, vamos a ver”, dijo el intérprete de Tranquila, Loco contigo y Mi gente.

Por otro lado, Valentina, quien representó a su país en Miss Universo 2014, reveló que, aunque no existe una fecha definida, no se cierran a la posibilidad de ampliar la familia e, incluso, tendrían claro cuál sería el sexo que les gustaría para su próximo bebé.

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“La práctica está siempre. Me sorprende que él diga eso y después, no sé, tenga miedo. Él quiere la niña porque dice que quiere que la niña sea como Río es conmigo”, manifestó.

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En otra parte de la conversación, la modelo y ahora creadora de contenido reveló cómo logra mantener una buena relación con el reconocido cantante de música urbana y de qué manera consiguen mantener un equilibrio entre sus apretadas agendas personales.

“Yo creo que la clave es la comunicación porque decir que hay una relación perfecta, obvio, no. Él es colombiano, yo soy argentina, entonces hasta la forma de comunicarnos es diferente. Hay momentos en donde la información no se entiende o choca”, manifestó.

Finalmente, destacó la importancia de mantener conversaciones constantes con su pareja para analizar cómo avanza su relación, identificar aspectos por mejorar y abordar situaciones que consideran importantes para su convivencia.

“He sacrificado mucho tiempo, tiempo de Valentina. Siento que una mamá, para poder trabajar, ser pareja de una persona y poder ser madre, hace que uno no tenga tiempo para una misma; las mamás me van a entender”, indicó.