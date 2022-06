Christian Nodal rompió el silencio: habló en Montería sobre su discusión con J Balvin y más

Foto: Getty Images via AFP

Aunque no dijo el nombre del antioqueño, la indirecta fue más que precisa. Además, se refirió a su ausencia en un concierto de Medellín y varias solicitudes que le han hecho, ¿cuáles son?

Uno de los cantantes mexicanos que durante las últimas semanas se ha convertido en tendencia y ocupado portadas de portales de entretenimiento y chismes es el intérprete de música ranchera Christian Nodal. Desde hace ya un tiempo, estuvo en polémicas que abordan su vida amorosa, profesional y personal.

Primero, a comienzos de este año terminó la relación amorosa que tuvo con la también cantante Belinda, se quitó unos tatuajes en honor a ella y se puso otros, entre ellos varias figuras en su rostro. Debido a su look, J Balvin publicó una fotografía en Instagram para hacerle una broma a Nodal, pero este no la tomó de la mejor forma.

En consecuencia, el mexicano le respondió al reguetonero; hubo uno que otro enfrentamiento, incluso creó una composición, a modo de tiradera, para el colombiano.

En Colombia, a Nodal lo tacharon por no cumplir con un concierto, pero en esta oportunidad se encuentra en la gira del ‘Forajido Tour’, así que volvió al país. Específicamente a Montería, en el departamento de Córdoba, donde cantó en la Feria Ganadera y, en ese espacio, se le interrogó sobre la polémica con J Balvin, tras semanas de no haber pronunciamientos.

El detonante de todo el problema con el cantante antioqueño estuvo relacionado con la nueva imagen de Nodal. No obstante, el cantante de Adiós Amor ya había explicado que había arreglado las discrepancias con Balvin, pero volvió a tocar el tema: “Yo estoy feo y todo lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano (...) todos somos bellos a nuestra manera y nunca dejen que nadie venga a decirles, que se burlen de ustedes; saben, eso no es correcto en ningún lugar del mundo”.

Luego de la referencia, que indirectamente involucra al cantante paisa y representante del género urbano, Christian también habló con el público sobre su ausencia del concierto en la ciudad de Medellín, donde ya estaba todo preparado y, por situaciones de movilidad, no llegó asumiendo la responsabilidad y las consecuencias que esto generó, como destrucciones en las instalaciones de la tarima.

Dado el inconveniente, Nodal compartió un sentido mensaje: “Yo entiendo que hay cosas que uno no puede controlar, pero es importante decirlo, yo quiero hablar con mi Colombia, no sé si saben, pero yo pagué todos los daños, cuando aventaron botellas y dañaron todos los aparatos, yo los pagué, los daños, y hubo gente que gracias a Dios no se murió, pero salió lastimada en Medellín, y yo pagué los daños del hospital”.

Aun así, a pesar de las responsabilidades económicas y el cariño hacia su público, el cantante de música regional mexicana reveló que no deja que nadie se aproveche de él.

“Hace poquito me dijeron como: Christian, si quieres venir a cantar a Medellín, tienes que venir a dar cobijas a la gente, yo no les debo nada, yo no le debo nada a nadie, a mi público se lo debo, a mis fans se lo debo”, expresó Nodal en la tarima con una que otra expresión indecorosa.

De hecho, dijo que hay personas que no tienen derecho a criticarlo, principalmente los cantantes que utilizan otros medios para modificar su voz: “Vean, yo sí canto sin usar nada y respeto la gente que usa programas para verse más bonitos, para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten. Discúlpenme“, concluyó el artista, mientras una de sus fanáticas le pide que empiece a cantar, que “lo ama”, pero que comience con el show.

¿Nodal y Cazzu?

Antes de que Nodal diera las declaraciones a manera de reflexión en donde indirectamente está J Balvin, el problema que tuvo en Medellín y las solicitudes que le han hecho. El artista, de 23 años, ha estado en el ojo público, ya que cada vez crecen los rumores de que tiene una relación amorosa con la cantante argentina Cazzu, de 28 años.

En esta ocasión, el portal de Rechismes recopilo no solo las palabras de Christian, también hay un fragmento de video en el que aparece la argentina en el mismo lugar de Colombia y Nodal le da un apasionado beso. Según el perfil de chismes, el mexicano habría confirmado el romance con la cantante de Nena Trampa.

