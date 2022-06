“No me incomoda que lo hayan matado”: La Liendra sobre asesinato de su papá

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra en redes sociales, es uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia, pues ya cuenta con millones de seguidores.

Además de sus videos divertidos en las redes, el influencer también habla de su vida, muestra sus viajes, como el más reciente hecho a Europa, y su vida cotidiana junto a su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

En ese sentido, el famoso instagramer afirmó que no conoció a su papá porque murió cuando él apenas tenía tres meses de nacido.

Asimismo, indicó que la historia es de “hace aproximadamente 20 años” y, según La Liendra, su papá salió a comprarle unos medicamentos porque estaba enfermo y cuando iba saliendo de la droguería le dispararon en varias oportunidades.

“Cuando salió… ¡como un toldillo! […] Dejaron al cucho como un colador. […] Si yo no me hubiera enfermado, no lo hubieran matado”, indicó.

Además, manifestó que “si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos”.

De igual forma, el instagramer afirmó que no le hace falta: “Hasta el sol de hoy hemos salido [adelante] solitos. No tengo nada contra él. No me incomoda que lo hayan matado. No me hace falta. Por eso me expreso como me expreso”.

Sin embargo, manifestó que, de todas formas, esperaba que su papá estuviera descansando en paz y que le hubiera gustado crecer con él.

En las declaraciones sobre la muerte de su papá, La Liendra apareció con su mamá, quien confesó que hubiera revivido al progenitor de su hijo si pudiera, ya que lo amaba, pese a que la golpeaba y, de acuerdo con el instagramer, este “casi la mata”.

Cambio de look

La Liendra dejó sin palabras a millones de seguidores con un nuevo look. El creador de contenido siempre se había mostrado con el cabello corto y solo abultado en la mitad. Sin embargo, ahora tiene una larga cabellera.

En un video compartido en redes se le ve con el cabello recogido, rubio como siempre lo ha tenido y con unas trenzas. “Hasta que me aburra”, dice el mensaje que acompaña la imagen del nuevo corte del creador de contenido.

Sus seguidores quedaron sorprendidos con el nuevo corte y muchos de ellos aplaudieron el look, aunque para otros se ve mejor con el cabello corto.

Dani Duke afirmó no estar embarazada

Luego de que la también influencer apareciera en una fotografía en Instagram, publicada por La Liendra, en donde se ve con una pancita un poco más pronunciada, comenzaron los rumores sobre un posible embarazo.

Sin embargo, ante los cientos de comentarios desatados por el que sería el primogénito de La Liendra, Dani Duke decidió responder a los rumores sobre un presunto embarazo, enviando un claro mensaje hacia su novio.

Dani recalcó que había sido La Liendra quien subió la foto en la que ella parecía un “marrano”, por lo que los comentarios sobre el embarazo no le estarían cayendo muy bien.

“A mi novio en estas horas de la vida es cuando le está dando por preguntarme que si me pone filtros cuando me graba, cuando ya me sacó como un marrano en sus fotos, cuando la gente me llama a preguntar ¡Felicitaciones, estás en embarazo! Por una foto que usted montó, ahora sí le importa cómo salgo, subiéndome con panza en sus fotos”,

La fotografía de la molestia fue tomada en un yate, en medio de la celebración del cumpleaños número 22 del creador de contenido, celebrado en Ibiza, España. Las fotos de La Liendra comenzaron a tener varios comentarios felicitando a Duke por el supuesto embarazo, así como a Gómez por el que sería su hijo.