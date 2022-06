J Balvin le responde a Christian Nodal y da vuelta a la página

Luego de la ‘tiradera’ entre el cantante colombiano J Balvin y el artista mexicano Christian Nodal, parece que ambos artistas por fin hicieron las paces.

Nodal, en medio de un concierto que llevaba a cabo en Morelia, México, se mostró arrepentido de lo acontecido con el colombiano. También, frente a los asistentes al evento hizo un llamado al respeto entre las personas y la importancia de no pisar “los sueños” de los demás.

“Lo siento mucho J Balvin, todos somos seres humanos (...) yo la he cagado muchísimo pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado”, se le escuchó decir a Nodal en medio de su concierto.

Y también se disculpó a través de sus historias en Instagram. “Pa’ los que no saben escuchar, pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo”, escribió Nodal.

Por su parte, en un tono también conciliador, J Balvin dijo por medio de un video en sus historias en Instagram que el comentario en contra de Nodal, que terminó desatando una ‘pelea’ entre ambos, no lo hizo con la intención de juzgarlo.

Así mismo, el reguetonero antioqueño destacó que tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo a sus seguidores.

“No soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención (...) Obviamente estamos en buena vibra, paz... Entonces hágale, parcero, que todo bien”, dijo J Balvin.

J Balvin aclara la situación con Christian Nodal y da vuelta a la página pic.twitter.com/SG1wrsUcGv — tufo (@TUFOmx) June 6, 2022

La pelea entre J Balvin y Christian Nodal

En horas de la tarde del pasado miércoles 1 de junio, el colombiano publicó en su cuenta de Instagram una foto del cantante mexicano, quien recientemente se hizo un extremo cambio de look, y lo comparó con otra de él mismo cuando se tinturó el cabello de ese mismo rubio. Escribió de manera jocosa: “Encuentren las diferencias”.

Tiempo más tarde, el cantante colombiano compartió dos veces un video, en esa misma red social, en el que dijo: “Ya no más, esto solo fue para divertirme, ahora vamos pa’las cosas de verdad”, mientras se reía.

Entre tanto, en la publicación escribió, continuando con su burla, a propósito de la reciente ruptura del cantante mexicano con la española Belinda: “Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se Be linda”.

Sin embargo, el cantante de música regional mexicana no se quedó callado y le contestó sin rodeos al reguetonero antioqueño mediante historias de Instagram diciendo: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no anda coherente que el cabr**n tiene un documental, hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

“Claramente - y todo mundo lo sabe- me estoy levantando de una mi**da muy fea que viví ¿entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, continuó afirmando el artista.

Asimismo afirmó: “Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno pa´hablar, por eso mismo, ahorita voy pa´la cabina porque pienso grabar algo bien ching*n ahorita, que pienso sacar esta noche. Si todo sale bien, esta noche o mañana temprano o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido, que te dio una patada en el c**o Residente y no entendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar, porque la mía... yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más” (sic).

“Ojalá que a mí sí me respondas. Pero no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. ¿Quieres burlarte pa’hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo”, aseveró Nodal.

“Otra cosita, no hay que escupir pa´arriba porque pff (simuló con las manos, la terminación del refrán: “a la cara te cae”). Recuerda que los accidentes aéreos existen, esas ma**das no se controlan, por no decir esas cosas que pasan” (sic), manifestó el mexicano como si se tratase de una advertencia.

“Y dime tú de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos si tu música no llena nada”, agregó. Posteriormente, el cantante de regional mexicana posteó una storie en la que escribió: “La canción va a salir a las 12 del medio día porque armamos una pinchi obra de arte. Repito, horario de Hermosillo” (una ciudad de México).

Inicialmente, Nodal contestó a la publicación de Balvin diciendo: “Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.