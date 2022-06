Christian Nodal arremetió contra fans; los sacó de su concierto

Christian Nodal ha sido protagonista de distintas noticias internacionales, debido a la cruda situación amorosa que vivió con Belinda, su expareja. El cantante de música regional mexicana ha desatado reacciones entre los seguidores por las declaraciones que ha dado al respecto, además de las decisiones que toma entorno a su vida personal y artística.

Recientemente, el artista latino dio de qué hablar en las plataformas digitales luego de que se filtrara un video grabado en medio de uno de sus shows, el cual se llevaba a cabo en el Estadio Real Santa Cruz. El intérprete de ‘Botella tras botella’ se salió de casillas y no permitió faltas de respeto de los asistentes, quienes, al parecer, no controlaron la emoción del momento.

Según las imágenes que salieron a la luz a través de cuentas de TikTok, Nodal se encontraba en el escenario interpretando uno de sus temas, cuando todo se tornó incómodo por un hecho bochornoso. El comportamiento de la celebridad despertó reacciones en los curiosos, quienes criticaron su actitud con las personas que asistieron al concierto.

Christian Nodal llega a los Premios de Música Latinoamericana 2022 en Michelob ULTRA Arena el 21 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el video, el joven de 23 años, que estaría en un romance con la cantante Cazzu, estaba compartiendo con su público en Bolivia al momento de arremeter contra varios fans durante la presentación. Todo apunta a que algunas personas estaban lanzándole hielos en medio del show en vivo, acción que le molestó bastante al artista, al punto de solicitar que los sacaran del lugar.

Al salirse de casillas, Christian Nodal solicitó a su equipo que por favor sacaran a los responsables de este hecho del concierto y les devolvieran el dinero que pagaron por la entrada. Toda la situación quedó plasmada en un video, el cual ha ido tomando fuerza en las plataformas digitales, al punto de ser viral.

Pese a que el ambiente estaba fluyendo tranquilo y emocionante, el mexicano no aguantó las reacciones de aquellos que estaban entre el público y decidió ser radical al momento de tomar la determinación.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto. A mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto, a mí no me están respetando… respeten, por favor”, se escucha decir a Nodal en el escenario con un tono disgustado.

Esta decisión del latino está ligada a lo que él consideró una falta de respeto en su contra mientras se presentaba y daba un poco de su talento mexicano. El respaldo de su solicitud fue exigir que no hicieran ciertas cosas cuando él estaba en el escenario, ya que lo ofendían como artista.

No obstante, versiones sobre lo acontecido señalan que algunos asistentes al lugar estaban incómodos y molestos con Nodal porque había llegado una hora tarde a la cita que tenía en el concierto. Este problema ya se le ha presentado al mexicano en el pasado, siendo criticado por sus fanáticos y público, quienes aseguran que no respeta el tiempo de shows.

Es importante recordar que meses atrás el cantante popular vivió una inesperada situación por viajar el mismo día del concierto a la respectiva ciudad. Aunque es una costumbre que tiene, los percances lo han llevado a enfrentar líos con dinero y contratos.

Ante la incomodidad del momento, la celebridad e intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ se disculpó, agradeció a sus seguidores por ser comprensivos y respaldó el apoyo que suele recibir a lo largo de su carrera como artista.

Nueva polémica de Christian Nodal en Bolivia

El mexicano no deja de estar en el centro de la controversia en redes sociales, ya que además del incidente que se llevó a cabo en el concierto que dio en el Estadio Real Santa Cruz, el intérprete quedó en medio de varias críticas tras cancelar una presentación que tenía en La Paz.

Esta decisión se tomó basada en un supuesto incumplimiento de contrato, por lo que envió un comunicado a pocas horas del show que daría. Los asistentes del concierto arremetieron contra él y expresaron su molestia por el anuncio que había hecho sobre el tiempo.

Sin embargo, en la noticia oficial, replicada por el cantante, se especifica qué fue lo que ocurrió con la organización del evento.