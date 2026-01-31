Gente

Con la voz entrecortada, Nelson Velásquez animó a la esposa de Yeison Jiménez a dedicarle sentida canción en su homenaje

El cantante vallenato revivió algunos de los mejores momentos que compartieron juntos en tarima.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 2:18 a. m.
Nelson Velásquez en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Nelson Velásquez en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. Foto: Captura de pantalla YouTube / Eventos Sirvalo Pues

Nelson Velásquez fue uno de los artistas invitados al gran homenaje a Yeison Jiménez en El Campín este sábado, 31 de enero. Durante su presentación, el artista vallenato se mostró bastante conmovido y revivió algunos de los mejores momentos que compartieron juntos en tarima.

Mientras interpretaba algunas de sus canciones de género vallenato, los asistentes al evento pudieron ver algunas imágenes de los dos sonriendo y cantando en diferentes escenarios, motivo por el que Velásquez quiso recordar esos temas musicales que eran los preferidos del Aventurero.

En medio de este emotivo gesto, el cantante no logró contener las lágrimas y, con la voz entrecortada, recordó que en varias ocasiones Yeison Jiménez se subía al escenario sin previo aviso mientras él cantaba.

Sin embargo, afirmó que lo hacía reír con esas acciones ya que sabía que le gustaban muchas de sus canciones y, sin pensarlo dos veces, se animaba a disfrutarlas junto a él y con el público.

“Se montaba a cantar conmigo y me decía: ‘pa’ qué me canta esas canciones, voy a salir arrastrado de aquí’. Ese era mi compadre y amigo, para quien pido un fuerte aplauso”, expresó tratando de controlar su llanto para continuar con su interpretación de la canción Cuánto te amo, de Los Inquietos.

“Esa era una de las tantas canciones que te gustaban viejo, con todo el cariño y siempre en mi corazón y en el corazón de esta gente, que jamás, jamás te vamos a olvidar”, agregó.

Además, aprovechó que justo en medio de su presentación, se acercaron al escenario la hermana, madre y esposa del intérprete de Vete, para dirigirse a ellas con unas sentidas palabras de condolencias ante el profundo vacío que dejó el artista con su partida.

Para ello, decidió interpretar la canción Recuérdame. Mientras lo hacía, se detuvo un momento para dirigirse a Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, a quien animó a dedicarle un fragmento especial de este tema conmoviendo miles de corazones.

Familiares de Yeison Jiménez
Madre, hermana y esposa de Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín. Foto: Captura de pantalla YouTube / Eventos Sirvalo Pues

“Sonia, voy a repetir esta primera estrofa porque, yo sé que tú en estos momentos le vas a dedicar ese pedacito, esta estrofa y él la va a escuchar, porque todos también la van a cantar conmigo”, expresó.

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Enseguida, entonó la parte de la canción que dice:

Yo sé que te vas, tienes que marchar, Y no sé mi amor sí volverás

Y perdóname si estoy llorando, es que presiento mi soledad, se entristece mi vida porque eres mi felicidad

Piénsame, dónde tú estés, Piénsame, yo soy tu amor

Pasarán los días y las noches y en mi alcoba, frente a tu retrato yo rezaré por ti, porque te vaya bien y seas feliz, mi amor...

