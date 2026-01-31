Así fue la llegada de Sonia Restrepo, la mamá y la hermana de Yeison Jiménez a su homenaje en El Campín

Después de tres semanas del fallecimiento de Yeison Jiménez, sus colegas, conocidos, amigos y fanáticos se volvieron a reunir para rendirle un emotivo homenaje en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, este sábado 31 de enero.

Este encuentro se llevó a cabo como parte de la gira Mi Promesa Tour 2 que tenía planeada el artista, pero que se transformó en un tributo póstumo tras su temprana y repentina partida en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.

Con la voz entrecortada, Nelson Velásquez animó a la esposa de Yeison Jiménez a dedicarle sentida canción en su homenaje

La apertura de puertas al evento se llevó a cabo a la 1:00 p.m. y, sobre las 4:00 p.m., inició el homenaje con la participación de Jhon Alex Castaño, quien recibió un detalle como muestra de la amistad que construyó con Jiménez y el trabajo que realizaron juntos durante su carrera.

Ese reconocimiento fue entregado por Lina Jiménez, la hermana del Aventurero, que más adelante apreció en compañía de su madre Lucy Galeano y su cuñada, Sonia Restrepo, mientras se encontraba en el escenario Nelson Velásquez.

En ese momento, ni el cantante vallenato ni el público pasaron desapercibida su presencia, por lo que las recibieron con un gran aplauso. En medio de su dolor, las tres mujeres llegaron al recinto vestidas de blanco y le dieron la bienvenida al público con un caluroso saludo, dejando ver así su agradecimiento por estar presentes en el evento.

Madre, hermana y esposa de Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín. Foto: Captura de pantalla YouTube / Eventos Sirvalo Pues

Enseguida, se ubicaron en los palcos de la primera fila a escuchar los recuerdos que Nelson Velásquez quiso compartir sobre los momentos que vivió junto a Yeison Jiménez, algunos de ellos en el escenario de manera improvisada, pues aseguró que era uno de los fanáticos de las canciones de Los Inquietos.

Según Velásquez, el intérprete de Ni tengo ni necesito se sabía todas sus canciones y, por ende, no se resistía las ganas de subirse al escenario cuando lo acompañaba a sus conciertos, dejándole ver su admiración y ganándose su cariño con sus muestras de afecto y sus ocurrencias.

Por esta razón, en medio de su presentación, el artista vallenato se dirigió a Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, para expresar su empatía ante el dolor que está atravesando, y la animó a dedicarle un fragmento de una de sus canciones para despedirlo.

“Sonia, voy a repetir esta primera estrofa porque, yo sé que tú en estos momentos le vas a dedicar ese pedacito, esta estrofa y él la va a escuchar, porque todos también la van a cantar conmigo”, expresó mientras entonaba la canción Recuérdame.