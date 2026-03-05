Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Luis Alfonso se ha consolidado dentro del género popular gracias a una propuesta musical auténtica y a su interpretación que conecta con el público. Su estilo distintivo y la intensidad de sus letras le han permitido destacarse especialmente en plataformas digitales, donde sus canciones han alcanzado gran difusión y han contribuido a construir una comunidad fiel de seguidores.

No obstante, más allá de su trayectoria, también despierta curiosidad su vida personal, particularmente la presencia de su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, quien forma parte activa de su equipo de trabajo.

La mujer ha llamado la atención por el papel que desempeña en la imagen del cantante. Además de acompañarlo de cerca en su carrera, se encarga de manejar sus redes sociales, supervisar el vestuario y estar pendiente de distintos detalles que surgen en el día a día de la agenda artística.

Aunque su labor suele concentrarse en estas tareas, algunos comentarios en redes sociales han insinuado que podría ser celosa o que mantiene un control constante sobre el intérprete.

Ante la ola de reacciones, Luisa Fernanda Pulgarín realizó una transmisión en redes sociales, en la que dialogó con los curiosos sobre una situación que suele presentarse con mujeres que no respetan a los hombres comprometidos.

Aseguró que las fanáticas debían darse su valor, evitando caer en comportamientos inesperados y mal vistos, como lo es escribirle mensajes pasados de tono e insinuantes.

“Muchas veces los hombres no terminan siendo infieles porque son ellos los infieles. Es absurdo. Una mujer que le escribe, no sé, ochenta, noventa mensajes a un hombre diciéndole: ‘Te deseo, te quiero’. Y uno va a ver, es una mujer espectacular que podría tener un hombre, cualquier hombre, y eso no es necesario”, dijo.

En cuanto a las interacciones que recibe en estos canales de comunicación, la esposa de Luis Alfonso señaló que no le daban celos y que, por el contrario, le divertía bastante ver cómo todo se daba, sin que recordaran que era ella la que manejaba estos perfiles.

“A mí me da risa porque yo lo leo y yo soy como que: ‘Ey, juepucha’. A mí eso no me da inseguridad, a mí eso no me hace perder nada”, indicó.

Luisa Fernanda Pulgarín reiteró que, aunque su pareja lo había hecho público, a veces quedaba sorprendida con la intensidad y la manera en la que actuaban algunas mujeres, llegando a enviarle contenido obsceno y cargado de morbo.

“Luis Alfonso lo ha dicho públicamente mil veces: yo manejo las redes de mi esposo. A mí también llegan los mensajes cuando le mandan groserías, cuando le mandan videos obscenos, cuando muestran y le mandan cosas así superintensas”, concluyó.