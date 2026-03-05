Gente

Esposa de Luis Alfonso habló de incómoda situación que lidia en su relación: “Le mandan videos obscenos”

Luisa Fernanda Pulgarín fue clara sobre un tema recurrente, señalando que no era celosa, pero que las mujeres debían darse su valor.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de marzo de 2026, 10:23 a. m.
Luis Alfonso y su esposa
Luis Alfonso y su esposa Foto: Instagram @luisafdapv

Luis Alfonso se ha consolidado dentro del género popular gracias a una propuesta musical auténtica y a su interpretación que conecta con el público. Su estilo distintivo y la intensidad de sus letras le han permitido destacarse especialmente en plataformas digitales, donde sus canciones han alcanzado gran difusión y han contribuido a construir una comunidad fiel de seguidores.

No obstante, más allá de su trayectoria, también despierta curiosidad su vida personal, particularmente la presencia de su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, quien forma parte activa de su equipo de trabajo.

La mujer ha llamado la atención por el papel que desempeña en la imagen del cantante. Además de acompañarlo de cerca en su carrera, se encarga de manejar sus redes sociales, supervisar el vestuario y estar pendiente de distintos detalles que surgen en el día a día de la agenda artística.

