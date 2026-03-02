Gente

Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

Luisa Fernanda Pulgarín realizó una transmisión, donde comentó sobre algunas inquietudes que recibió.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de marzo de 2026, 5:16 p. m.
Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín
Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín Foto: Instagram @luisafdapv

Luis Alfonso ha logrado abrirse un espacio propio dentro del género popular, impulsado por una propuesta musical auténtica y una interpretación que logra despertar cercanía con sus oyentes. Su sello artístico y la fuerza de sus letras le han permitido destacarse en el entorno digital, donde sus canciones han alcanzado amplia difusión y le han dado forma a una base sólida de seguidores atentos a cada nuevo estreno.

Sin embargo, más allá de su carrera profesional, las miradas de algunos curiosos se han posado en sus aspectos personales, específicamente en Luisa Fernanda Pulgarín, su esposa, quien suele estar dentro de su equipo de trabajo.

La mujer ha llamado la atención con el rol que lleva dentro de la imagen de Luis Alfonso, pues maneja sus redes sociales, se encarga del vestuario y está atenta a toda clase de situaciones que se presentan. Pese a que suele enfocarse en estos detalles, varias personas insinuaron que era celosa y controlaba al artista.

Incómodo momento que protagonizó Caterin Escobar en plena entrevista: le preguntaron por su relación y se fue

Ante esto, Pulgarín aprovechó una interacción que tuvo con sus fieles seguidores y aclaró algunas dudas relacionadas con su matrimonio y su trabajo. En una transmisión en vivo por TikTok, la mujer afirmó que desempeñaba varias labores con el equipo del intérprete popular, por lo que recibía un sueldo común y corriente.

Gente

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Gente

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

Gente

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Gente

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Gente

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Gente

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Gente

“Perdí la voz por completo”: Reykon revela la dramática cirugía que lo llevó a abandonar el reguetón en su mejor momento

Gente

Luis Alfonso denuncia terrible estafa en su nombre; esta es la modalidad que usaban los delincuentes

Gente

Más de 250 millones de pesos, la cifra recaudada por Luis Alfonso y Manuel Turizo para atender la crisis climática en Córdoba

Gente

Luis Alfonso sorprendió a su esposa con lujoso regalo; su reacción desató controversia

Sí tengo un sueldo, pues porque hago mi trabajo como cualquier colaborador de la empresa, de nosotros. Entonces, claro que sí tengo un sueldo. Yo hago de todo, la verdad. Yo soy muy de todito en la empresa, en la casa, en todo. Yo hago, yo me le mido a lo que sea, pero pues en la empresa soy encargada de vestuario y de redes sociales”, comentó ante cámara.

En cuanto a su vínculo con Luis Alfonso, Luisa Fernanda aprovechó para aclarar un asunto personal del cual se hablaba, reafirmando que no era una mujer celosa. Al puntualizar esto, revivió una escena con Paola Jara, donde se veía a su esposo dándole un chicharrón en la boca.

La pareja del cantante fue certera al mencionar que ella estaba presente y su compañero hizo lo mismo con otras personas, por lo que no lo vio mal. Allí enmarcó su seguridad, asegurando que solo era gente malintencionada que sacaba todo de contexto.

¿Soy celosa? La verdad, no. ¿Me dio rabia lo de Luis y Pao? Para nada. Miren, es que por eso les digo, las redes sociales sirven muchas veces para crear discordias innecesarias. Y en ese momento, primero, yo estaba ahí; segundo, fue algo que hizo con todas las personas que estábamos ahí; lo hizo con doña Arelis, con Francy, con Jessi. A todos les dio del chicharrón, pero obviamente no falta la persona malintencionada que quiso sacarlo de contexto. Eso va en quién es uno y la seguridad que uno tiene“, concluyó.

VER MÁS

Luis Alfonso

Más de Gente

Marcela Gallego y Alejandra Borrero denunciaron irregularidades en el pago de nómina tras su participación en obras de teatro.

Tras denuncia de la actriz Marcela Gallego en SEMANA y de artistas como Alejandra Borrero, Gobierno responde

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, reporta dificultades migratorias en Medellín

“Libérenme”: el desesperado llamado del hijo de Tom Hanks tras quedar “atrapado” en Medellín

El actor enfrenta millonaria deuda con hospital de Estados Unidos.

Millonaria deuda en Estados Unidos: Julián Beltrán confiesa la difícil situación que enfrenta

Nicky Jam revela detalles inéditos de su histórica relación con Daddy Yankee

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Catalina Otálvaro y otros colombianos relatan el impacto de los ataques en Dubái

El angustiante relato de Catalina Otálvaro tras ataque con misiles en Dubái: “Pensé que me iba a tocar vivir una guerra”

Horóscopo

¿Se acaba la mala racha? Los cuatro signos que tendrán su mejor año desde el 2020, según la IA

Reykon revela la razón médica de su retiro

“Perdí la voz por completo”: Reykon revela la dramática cirugía que lo llevó a abandonar el reguetón en su mejor momento

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes despertaron rumores de romance.

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Noticias Destacadas