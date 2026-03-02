Esposa de Luis Alfonso habló sobre su relación con el cantante y destapó detalle: “Va en quién es uno y la seguridad que uno tiene”

Luis Alfonso ha logrado abrirse un espacio propio dentro del género popular, impulsado por una propuesta musical auténtica y una interpretación que logra despertar cercanía con sus oyentes. Su sello artístico y la fuerza de sus letras le han permitido destacarse en el entorno digital, donde sus canciones han alcanzado amplia difusión y le han dado forma a una base sólida de seguidores atentos a cada nuevo estreno.

Sin embargo, más allá de su carrera profesional, las miradas de algunos curiosos se han posado en sus aspectos personales, específicamente en Luisa Fernanda Pulgarín, su esposa, quien suele estar dentro de su equipo de trabajo.

La mujer ha llamado la atención con el rol que lleva dentro de la imagen de Luis Alfonso, pues maneja sus redes sociales, se encarga del vestuario y está atenta a toda clase de situaciones que se presentan. Pese a que suele enfocarse en estos detalles, varias personas insinuaron que era celosa y controlaba al artista.

Ante esto, Pulgarín aprovechó una interacción que tuvo con sus fieles seguidores y aclaró algunas dudas relacionadas con su matrimonio y su trabajo. En una transmisión en vivo por TikTok, la mujer afirmó que desempeñaba varias labores con el equipo del intérprete popular, por lo que recibía un sueldo común y corriente.

“Sí tengo un sueldo, pues porque hago mi trabajo como cualquier colaborador de la empresa, de nosotros. Entonces, claro que sí tengo un sueldo. Yo hago de todo, la verdad. Yo soy muy de todito en la empresa, en la casa, en todo. Yo hago, yo me le mido a lo que sea, pero pues en la empresa soy encargada de vestuario y de redes sociales”, comentó ante cámara.

En cuanto a su vínculo con Luis Alfonso, Luisa Fernanda aprovechó para aclarar un asunto personal del cual se hablaba, reafirmando que no era una mujer celosa. Al puntualizar esto, revivió una escena con Paola Jara, donde se veía a su esposo dándole un chicharrón en la boca.

La pareja del cantante fue certera al mencionar que ella estaba presente y su compañero hizo lo mismo con otras personas, por lo que no lo vio mal. Allí enmarcó su seguridad, asegurando que solo era gente malintencionada que sacaba todo de contexto.

“¿Soy celosa? La verdad, no. ¿Me dio rabia lo de Luis y Pao? Para nada. Miren, es que por eso les digo, las redes sociales sirven muchas veces para crear discordias innecesarias. Y en ese momento, primero, yo estaba ahí; segundo, fue algo que hizo con todas las personas que estábamos ahí; lo hizo con doña Arelis, con Francy, con Jessi. A todos les dio del chicharrón, pero obviamente no falta la persona malintencionada que quiso sacarlo de contexto. Eso va en quién es uno y la seguridad que uno tiene“, concluyó.