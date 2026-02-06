Luis Alfonso sorprendió a su esposa con lujoso regalo; su reacción desató controversia

Luis Alfonso nuevamente es tendencia en las redes sociales pues compartió un video en su cuenta de TikTok en el que sorprendió a su esposa Luisa, con un costoso regalo. Se trata de una lujosa camioneta 4x4 con varias comodidades y lujos, la cual llamó la atención de los millones de seguidores que acumula El Señorazo.

Lo que parecía ser un momento íntimo y cargado de emoción terminó convirtiéndose en tema de conversación y debate entre sus seguidores, quienes reaccionaron de manera dividida ante la respuesta de ella.

Luis Alfonso sorprendió a su esposa con costoso regalo. Foto: Instagram: @luisalfonso

En la grabación, el cantante se muestra entusiasmado mientras anuncia la sorpresa: “Sigue el segundo regalo para la reina de la casa. Ya les voy a mostrar pues. Vamos a ver qué carita hace apenas le muestre el regalito a doña Luisa. Ahí ya viene llegando”, dice Luis Alfonso antes de revelar el obsequio.

Segundos después llega a la puerta de su casa en la que se encuentra Luisa en compañía de sus hijos y menciona: “Llegó el regalo de la patrona. Venga pues”, dejando claro que se trataba de un detalle importante y muy esperado.

Al encontrarse con la camioneta, la reacción de Luisa fue tranquila y poco efusiva, despertando comentarios por parte de los seguidores del cantante, quienes esperaban que se mostrara más alegre ante la sorpresa.

“No me puedo mojar. Te amo mucho. No te hubieras puesto a gastar platica”, expresó frente a la cámara.

@radiola_tv Luis Alfonso sorprende regalándole una camioneta a su esposa El cantante popular tuvo un emotivo y costoso detalle con su esposa, esta vez la sorprendió con una camioneta último modelo • • • LuisAlfonso luisalfonsofans luisalfonsocolombia musicapopular musicapopularcolombiana musicapopularcolombia MusicaDeCantina RadiolaTv ♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios, en donde algunos usuarios manifestaron decepción y aseguraron que la reacción fue fría. “Qué triste la reacción de esta chica”; “me puse más contenta yo”; “está muy fingida esa felicidad” y “tendría que haber mostrado más emoción”, son algunas de las opiniones que resaltaron.

Sin embargo, otros de los seguidores del artista salieron en defensa de Luisa, pues para ellos, su respuesta reflejó sencillez, humildad y un amor genuino.

“Ella es feliz con lo que tiene”; “yo entiendo perfectamente a doña Luisa porque a mí no me gusta que gasten plata en mí” y “es una relación natural y desinteresada; ella se preocupa por él y por sus finanzas” fueron algunos de los comentarios que resaltaron su actitud.

El episodio abrió un debate más amplio sobre las expectativas que existen alrededor de los regalos costosos. Mientras algunos consideran que un obsequio de este nivel merece una reacción más efusiva, otros ven en la respuesta de doña Luisa una muestra de autenticidad y amor sin intereses materiales.