Suscribirse

Gente

Luis Alfonso se sinceró en SEMANA y expuso dura experiencia con el alcohol: “Duré mudo casi un mes”

El artista popular abrió su corazón y reveló detalles de los problemas más grandes que ha enfrentado.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 3:08 p. m.
Luis Alfonso, cantante de música popular
Luis Alfonso habló de los problemas que el alcohol generó en su vida. | Foto: Instagram de Luis Alfonso

Luis Alfonso, uno de los artistas de música popular más importantes del país en la actualidad, se ha ganado el cariño de millones de personas en el mundo, pues gracias a su talento en el género y a los temas que ha compartido con sus seguidores, se posicionó en la industria y ha cumplido muchos de sus objetivos.

En entrevista con SEMANA, ‘el Señorazo’ se sinceró sobre algunas de las situaciones más dolorosas que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

Luis Alfonso reveló los cantantes que tendrá como invitados en su concierto en El Campín.
Estos son los momentos más complicados que enfrentó Luis Alfonso. | Foto: Instagram: @luisalfonso

“Ha habido muchos momentos donde he sentido que, sinceramente, he querido coger el monte, y son momentos de la vida muy diferentes, pero la verdad, pues, me llevaban al mismo pensamiento. Por ejemplo, cuando estaba Agustín muy chiquito, que estuvo muy enfermito, y estuve para enloquecerme”, dijo.

No obstante, dejó en claro que, en la actualidad, su hijo se encuentra mucho mejor de salud y está viviendo a plenitud sus años de infancia en compañía de sus hermanos.

Contexto: Luis Alfonso habló de la enfermedad de su hijo y dio noticia para el concierto en Bogotá

Por otro lado, recordó momentos difíciles a nivel económico, en los que no tenía la capacidad de cubrir algunas necesidades básicas para subsistir, lo cual trajo como resultado ciertas carencias para él y para su familia.

“También cuando no vendíamos ni un tamal en un derrumbe, que no vendíamos nada, que no sabíamos ni cómo íbamos a comprar una bolsa de leche para hacer el almuerzo. En ese momento: ‘Decía Diosito, ¿yo qué voy a hacer?’ Bueno, no sabíamos qué hacer”, afirmó.

El artista ha llamado mucho la atención de los medios y sobre todo de sus seguidores debido a su particular forma de hablar
En entrevista con SEMANA el artista habló de los momentos más complicados y dolorosos de su vida. | Foto: Prensa Luis Alfonso

Luis Alfonso habló de las complicaciones que enfrentó por culpa del alcohol

Otra de las épocas duras para el intérprete de Contentoso y Chismofilia fue el momento en el que se dejó consumir por el gusto al alcohol y este terminó llegando a afectar sus dinámicas familiares.

“Cuando ya empecé a coger de pronto centavitos, hubo un tiempo que me puse muy loquito, y a toda hora era bebiendo, ahí loqueando y huevoneando, y una vez por ahí de tanto beber sentí que toqué fondo porque me enfermé”.

Contexto: Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

Agregó: “Duré mudo casi un mes, con problemas en la casa porque me emborrachaba y me crecía otra hue*#, entonces me agarré a ofrecerle trompadas al suegro y me creía pues un hijue*#@, pues un ‘sayayín’, y al otro día, me tocaba pedirle perdón a todo el mundo".

Finalmente, reflexionó sobre estas situaciones y se mostró agradecido por los cambios que han podido implementar para mejorar a nivel personal y artístico.

“Son muchos momentos en la vida que pasa uno, que madura, y le da gracias a Diosito, por aprender a vivir la vida sin los excesos y sin las cosas que le resten, prácticamente”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Patricia Ércole habló sobre su separación de Miguel Varoni tras infidelidad que salió a la luz: “Fue duro”

2. Abogado revela cuánto se reparte por derechos de TV en el fútbol colombiano: publicó la cifra

3. Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

4. Exministro Luis Carlos Reyes necesita 2.000 millones para impulsar su candidatura presidencial y pide apoyo a 100.000 personas: ¿Lo logrará?

5. Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Alfonsocantante de música popular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.