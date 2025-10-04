Luis Alfonso se sinceró en SEMANA y expuso dura experiencia con el alcohol: “Duré mudo casi un mes”

Luis Alfonso, uno de los artistas de música popular más importantes del país en la actualidad, se ha ganado el cariño de millones de personas en el mundo, pues gracias a su talento en el género y a los temas que ha compartido con sus seguidores, se posicionó en la industria y ha cumplido muchos de sus objetivos.

En entrevista con SEMANA, ‘el Señorazo’ se sinceró sobre algunas de las situaciones más dolorosas que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

Estos son los momentos más complicados que enfrentó Luis Alfonso. | Foto: Instagram: @luisalfonso

“Ha habido muchos momentos donde he sentido que, sinceramente, he querido coger el monte, y son momentos de la vida muy diferentes, pero la verdad, pues, me llevaban al mismo pensamiento. Por ejemplo, cuando estaba Agustín muy chiquito, que estuvo muy enfermito, y estuve para enloquecerme”, dijo.

No obstante, dejó en claro que, en la actualidad, su hijo se encuentra mucho mejor de salud y está viviendo a plenitud sus años de infancia en compañía de sus hermanos.

Por otro lado, recordó momentos difíciles a nivel económico, en los que no tenía la capacidad de cubrir algunas necesidades básicas para subsistir, lo cual trajo como resultado ciertas carencias para él y para su familia.

“También cuando no vendíamos ni un tamal en un derrumbe, que no vendíamos nada, que no sabíamos ni cómo íbamos a comprar una bolsa de leche para hacer el almuerzo. En ese momento: ‘Decía Diosito, ¿yo qué voy a hacer?’ Bueno, no sabíamos qué hacer”, afirmó.

En entrevista con SEMANA el artista habló de los momentos más complicados y dolorosos de su vida. | Foto: Prensa Luis Alfonso

Luis Alfonso habló de las complicaciones que enfrentó por culpa del alcohol

Otra de las épocas duras para el intérprete de Contentoso y Chismofilia fue el momento en el que se dejó consumir por el gusto al alcohol y este terminó llegando a afectar sus dinámicas familiares.

“Cuando ya empecé a coger de pronto centavitos, hubo un tiempo que me puse muy loquito, y a toda hora era bebiendo, ahí loqueando y huevoneando, y una vez por ahí de tanto beber sentí que toqué fondo porque me enfermé”.

Agregó: “Duré mudo casi un mes, con problemas en la casa porque me emborrachaba y me crecía otra hue*#, entonces me agarré a ofrecerle trompadas al suegro y me creía pues un hijue*#@, pues un ‘sayayín’, y al otro día, me tocaba pedirle perdón a todo el mundo".

Finalmente, reflexionó sobre estas situaciones y se mostró agradecido por los cambios que han podido implementar para mejorar a nivel personal y artístico.