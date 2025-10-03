Luis Alfonso se pronunció en SEMANA tras polémica por concierto en Bogotá; dio noticia

En los últimos días, los fanáticos más fieles de Luis Alfonso se mostraron preocupados con los rumores sobre su concierto en la ciudad de Bogotá, pues debido a algunas inconsistencias con los permisos para la construcción del escenario, se llevó a pensar que el show iba a ser cancelado.

Sin embargo, gracias al trabajo de su equipo, se logró contar con todo el papeleo requerido y estará coreando sus mejores canciones en compañía de sus seguidores de Bogotá en las instalaciones del Estadio Nemesio Camacho.

Luis Alfonso cantará en el Estadio El Campín. | Foto: Instagram: @luisalfonso

En entrevista con SEMANA, ‘El Señorazo’ se pronunció con respecto a la situación y compartió la emoción que siente de poder reencontrarse con su público en la capital. Sin embargo, confesó haber llegado a sentirse muy preocupado por la situación.

“Mi gente hermosa, parceros, mamacitas, les cuento que estoy muy feliz, muy contento, porque para todos los que no creían en La cantina más contentosa, les cuento que gracias a Dios, se nos dio, ya llegaron los permisos oficiales. Ya llegaron los permisos oficiales. La verdad fue una semana de mucha angustia. Siempre estuvimos muy estresaditos y estábamos siempre muy preocupados con ese tema”, dijo.

Manifestó que, debido a las diligencias realizadas por los organizadores, ya no tendrán ningún contratiempo.

“Pero bueno, gracias a Diosito, ya salieron todos los permisos por escrito. Ya está todo en orden. Entonces, ahora sí, vamos a beber aguardiente como un berraco, con la ayuda de Diosito”, remarcó.

Luis Alfonso confesó qué es lo que más le emociona de su llegada a Bogotá

En conversación con SEMANA, el intérprete de Contentoso, Mi palabra contra de la ellos y Chismofilia reveló que siente una gran emoción de poder llegar a uno de los escenarios con mayor capacidad de la capital.

“Lo que me emociona del concierto, la verdad, es ver a toda la gente feliz. La expectativa es llenar todos esos corazones que nos apoyan, que nos quieren, que creen en Luis Alfonso y los ‘señorazos’ de nuestro proyecto desde el día cero”, expresó.

Finalmente, indicó que pondrán todo su esfuerzo en realizar una buena presentación para cumplir con las expectativas de los asistentes: