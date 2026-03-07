Gente

Luis Alfonso dio detalles del futuro de los músicos de Yeison Jiménez: decidió “adoptarlos”, pero respetó decisión de ellos

El cantante de música popular regional se mostró receptivo ante el deseo del grupo musical.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

7 de marzo de 2026, 8:39 p. m.
Luis Alfonso habló de los músicos de Yeison Jiménez
Luis Alfonso habló de los músicos de Yeison Jiménez Foto: Instagram @luisalfonso - @yeison_jiménez

La música popular colombiana atraviesa días de duelo desde enero, luego de que se diera a conocer la muerte del cantante Yeison Jiménez, una persona que dejó huella en el género y un equipo de trabajo que durante años lo acompañó en cada escenario. Su partida no solo golpeó a los fanáticos; también dejó en la incertidumbre a quienes hacían parte de su grupo musical.

En medio de ese doloroso panorama apareció un gesto que ha llamado la atención. El cantante Luis Alfonso, conocido como ‘El Señorazo’, anunció en ese entonces que abriría las puertas de su equipo a varios de los profesionales que trabajaban con el aventurero.

El intérprete de La Ex explicó que la idea es sumar no solo músicos, sino también personal técnico y logístico que quedó sin trabajo tras la muerte del artista.

El gran gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez
El gran gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez Foto: x

Para muchos en la industria, tanto cantantes como fanáticos, el gesto de Luis Alfonso representa solidaridad y voluntad para brindar estabilidad a varias familias que dependían del proyecto musical del cantante oriundo de Manzanares, Caldas.

La relación entre ambos artistas siempre estuvo marcada por el respeto. Mientras Jiménez construyó una carrera sólida con temas como Ni tengo ni necesito, Luis Alfonso ha venido ganando terreno en el regional colombiano, posicionándose como una de las voces más populares del momento.

Luis Alfonso habló del apoyo que le daría a los músicos de Yeison Jiménez

Según personas cercanas al proceso, la integración del equipo se haría de manera gradual para mantener el nivel de trabajo que caracterizaba al proyecto de Jiménez y, de alguna manera, también para cuidar su legado.

El anuncio se conoció poco después del homenaje que amigos y colegas prepararon el 14 de enero en Bogotá, en el Movistar Arena, un evento cargado de emociones en el que el gremio musical buscó rendir tributo a la memoria del artista.

Recientemente, en el pódcast de Brian Ortiz, Luis Alfonso habló sobre cómo avanza el proceso de adaptación de los músicos y reveló que varios colegas también brindaron apoyo a los músicos afectados.

“Fueron muchas familias que comían del proyecto de Yeison”, dijo al principio, dejando ver que el fallecimiento de Jiménez dejó a muchos desamparados.

@brianortiz10

Luis Alfonso aclara situación de los músicos de Yeison Jiménez #luisalfonso #yeisonjimenez #noticia #podcast

♬ sonido original - Brian ortiz

En la conversación, El Señorazo mencionó que se reunió con otros amigos cantantes del género, como Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, entre otros, para buscar alternativas y nuevas oportunidades para los músicos.

“Yo me reuní con todos los pelaos y otros cantantes. Les dije que adoptemos a los pelaos, a llevar músicos”, dijo.

En los últimos días, se conoció que la agrupación musical del fallecido cantante tendría la opción o estaría validando si continuar en un proyecto musical todos unidos, y Luis Alfonso habló al respecto.

¿Premonitoria? Luis Alfonso habló de ‘Destino final’, su canción con Yeison Jiménez y ventiló detalle: “Venía diciendo muchas cosas”

Por ahí supe que uno le ofreció a uno, otro al otro y nosotros también a otros pelaos, pero hay una noticia, no sé en qué vaya, de que querían permanecer unidos y seguir un proyecto juntos, no sé si con otro cantante”, añadió.

Por último, mencionó que lo que los músicos decidan está bien para él: “Todo es respetable, pero siempre van a estar las puertas abiertas para el que quiera aceptar cuando le hemos ofrecido. Los que digan sí, estaremos camellando. A los que digan que van a esperar, lo respetamos”, concluyó.

Noticias Destacadas