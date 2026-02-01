Entretenimiento

De la TV al quirófano: El exparticipante de ‘Protagonistas’ que ahora es cirujano plástico

El reconocido personaje de ‘reality’ sorprendió con inesperada faceta.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 7:24 p. m.
Esta es la estrella del reality del Canal RCN que estudió para ser cirujano plástico.
Esta es la estrella del reality del Canal RCN que estudió para ser cirujano plástico. Foto: Canal RCN - 'Protagonistas de Nuestra Tele' / Getty Images

Protagonistas de Nuestra Tele es uno de los realities más recordados por los colombianas, pues a lo largo de varios años entretuvo a los televidentes y brindó noches de emoción, polémica y entretenimiento.

Aunque algunas temporadas recibieron más apoyo y rating que otras, cada una contó con la presencia de distintos personajes que, a día de hoy, siguen siendo recordados por su autenticidad, talento y escenas divertidas que marcaron a la televisión.

Exparticipante del 'reality' del Canal RCN mostró nueva faceta. Foto: Canal RCN

Uno de ellos fue Sergio Arévalo, uno de los partipantes de la tempordada del año 2013, quien es un primer momento tuvo una relación con Whitney Rivera y posteriormente, se vio invlucrado con Gaby Garrido.

Frente a las cámaras, el hombre habló en algunas ocasiones de su gusto por la medicina y su deseo de continuar con los estudios que inició en el área de la salud. Sin embargo, en su momento, estaba enfocado en su gusto por al arte y el mundo de la farándula.

Al terminar el programa del Canal RCN, Sergio inició algunos proyectos como actor y modelo y se robó la atención de miles de personas que se mostraron emocionadas por verlo cumplir sus sueños.

No obstante, llegó un punto en el que retomó su carrera, se graduó como médico e inició estudios superiores en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Pese a que se había mantenido ausente de las redes sociales y su vida era un misterio para muchos, hace pocos días generó conversación en el entorno digital al publicar un video en su cuenta de TikTok, hablando sobre algunos de los casos estéticos que ha tratado.

A través de diversos clips compartió con sus seguidores algunos de los cambios que le ha hecho a sus pacientes y los resultados de los procedimientos que ha llevado a cabo.

Mamoplastias y lipoesculturas son las cirugías principales que el exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele realiza en su consultorio, llevándose halagos por los resultados por parte de quienes conectan con su nuevo contenido.

“¿Qué? No puedo creer que sea el de Protagonistas, si se me havía conocido"; “Qué bueno que haya estudiado y sea todo un profesional”; “Amo, todas las cirugías que hace se ven excelentes”; “Qué guapo ese doctor, ¿quién diría que estuvo en ese reality?“; ”Yo si me acuerdo de él, uno de los más sensatos y co caridad en ese programa, me alegra que haya triunfado en la vida" y “Me encanta, espero que un día me opere”, son algunas de las palabras que se leen.

