Exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele lamentó el asesinato del padre de su hijo: “No lo asimilo”

“Como hace tres meses, aproximadamente, recibo la noticia del padre de mi hijo, que jamás me la esperé. Él duró más de un año y medio luchando contra el cáncer, había salido de esto, yo estoy en un lugar normal, alguien me llama y me dice que él falleció”.

“Yo me fui al baño, yo quedé en shock, yo me senté en un rincón, pero ya después mi teléfono estalla, revienta, con videos, con la noticia, con la tragedia porque fue algo fatal. Yo ya no pude mirar más el teléfono, solamente hablé al grupo de la familia y pedí el favor de que mi mamá no supiera nada por el momento”.