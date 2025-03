Así lucía Laura González en ‘Protagonistas de Nuestra Tele 2017′; tuvo inesperada transformación para ‘La casa de los famosos’

A través de las redes sociales del programa, se anunció que la nueva participante sería Laura González , una modelo y creadora de contenido originaria de los llanos. Su llegada prometió generar controversia, ya que tiene intenciones de destapar secretos y revelar verdades que muchos no esperaban. Laura, quien se unió a la competencia desde el 27 de marzo, dejó a los seguidores del reality atónitos con su inclusión.

Según lo compartido en las plataformas digitales, Laura no solo es conocida por su faceta como modelo y creadora de contenido, sino que también es una empresaria exitosa de productos de maquillaje y moda femenina. Fue una figura recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2017 y, más tarde, formó parte de Guerreros , un programa de competencias transmitido por el Canal 1 que, lamentablemente, dejó de emitirse años atrás.

“Laura González va para ‘La casa de los famosos Colombia’. No haré parte de las chicas Fuego. No soy amiga de Karina [García] y no seré amiga de ella. Voy a ajustar una deuda pendiente que tengo”, se escuchó en el clip promocional.