Laura González entró a ‘La casa de los famosos’: Esta fue la polémica decisión de Karina García

Hace algunos días, Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron que ‘El Jefe’ de La casa de los famosos Colombia tomó la decisión de invitar a una nueva personalidad del mundo de la farándula para que le haga compañía a los participantes que llevan más de 60 días dentro del juego.

Se trata de la exintegrante de Protagonistas de Nuestra Tele, Laura González, quien hace algunas semanas manifestó que Karina García fue la causante de que su compromiso llegara a su fin, pues su expareja habría salido con la creadora de contenido algunos meses antes de llegar al altar.

Laura González entró a ‘La casa de los famosos’

En medio de la transmisión en vivo del más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, Laura González ingresó al programa y la líder de la semana, Karina García tuvo la oportunidad de seleccionar la habitación en la que tendrá que dormir en las próximas semanas.

Para sorpresa de muchos, Karina García indicó que dormirían en la misma habitación, pese a que se le vio bastante incómoda con la nueva integrante.

Laura González y Karina García se verán las caras en La Casa de los Famosos | Foto: Montaje con capturas de Instagram: @Canalrcn

Laura González reveló su estrategia para ganar ‘La casa de los famosos’

En una reciente entrevista con el Canal RCN, Laura González reveló que está molesta con Karina García y no espera tener una buena relación con la mujer el tiempo que logre permanecer dentro de la producción.

“No haré parte del grupo ‘fuego’. No soy amiga de Karina y no pienso ser amiga de Karina. Voy a ajustar una deuda que tengo muy pendiente apenas entre a La casa de los famosos, esa deuda se llama Karina García oficial. No se puede decir que eres un ser de luz cuando acabaste un matrimonio”.

Por otro lado, manifestó que no está negada a tener un amorío en el reality, no se ha sentido atraída por ninguno de los famosos que están dentro de la competencia: “Entro soltera a La casa de los famosos Colombia y por el momento, no hay ningún hombre que me atraiga físicamente”.