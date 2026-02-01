Gente

Este sería el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’, según la inteligencia artificial

En la noche del 1 de febrero se conocerá el nombre de la próxima celebridad en abandonar el ‘reality’.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de febrero de 2026, 7:14 p. m.
Inteligencia artificial predice el próximo eliminado de La casa de los famosos 3.
Inteligencia artificial predice el próximo eliminado de La casa de los famosos 3. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos 3

En la noche del domingo 1 de febrero se vivirá nuevamente una eliminación en La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión hay siete participantes en riesgo y a través de las redes sociales se ha podido observar el apoyo masivo por parte de cada uno de los fandoms de las celebridades.

En medio de este panorama, muchos han estado rumorando sobre el nombre del participante que posiblemente abandonaría el reality del Canal RCN y se vería en la obligación de salir ‘al mundo real’.

Hoy hay nueva eliminación en el 'reality'.
Hoy hay nueva eliminación en el 'reality'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

Es por esto que muchos consultan a la inteligencia artificial con el fin de anticiparse a los hechos y entender cómo esa tecnología analiza las tendencias, los comportamientos del público y las dinámicas internas del programa.

Los nominados de la gala de hoy son Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Meritano, Alexa Torrez, Campanita, Tebi y Jay Torres, una placa muy variada que mezcla figuras con amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento, creadores de contenido, actrices y personalidades que han sabido generar conversación dentro de la casa.

Sara Uribe rompió en llanto en 'La casa de los famosos'; se mostró afectada en pleno en vivo

Pese a que cada uno ha dejado huella a su manera y se ha mostrado tal y como es frente a las más de 60 cámaras y micrófonos que están instalados en el set, no todos cuentan con el mismo respaldo fuera del reality.

De acuerdo con el análisis realizado por inteligencia artificial, que toma como referencia la cantidad de menciones en redes sociales, el tono de los comentarios, la participación de los seguidores y el protagonismo reciente en el programa, Campanita aparece como el participante con mayor probabilidad de convertirse en el tercer eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Aunque su presencia ha sido constante, no ha logrado consolidar una narrativa fuerte ni una conexión emocional sólida con el público, un factor clave en este tipo de competencias.

A diferencia de otros nominados, Campanita ha pasado por momentos de bajo perfil que, si bien le han permitido evitar conflictos directos, también se ha mantenido al margen de las historias que captan la atención de los televidentes y usuarios de las plataformas digitales.

Johanna Fadul incumplió regla en ‘La casa de los famosos’ y recibió fuerte sanción; su esposo opinó

No obstante, como suele ocurrir en La casa de los famosos Colombia, nada está completamente definido hasta que Carla Giraldo y Marcelo Cezán anuncien el cierre las votaciones.

Por ahora, el análisis apunta a Campanita como el posible tercer eliminado de la competencia, pero será el público quien tenga la última palabra, la cual se dará a concoer a las 10 de la noche.

Noticias Destacadas