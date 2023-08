Dominic Wolf ahora está en problemas con Avianca. Esta es la queja del alemán y la respuesta de la aerolínea

En la primera, sube una foto en uno de los pasillos del aeropuerto El Dorado, donde señala: ”Reportándome de nuevo desde el aeropuerto de Bogotá y acá les presento otro monopolio que hacen lo que le de la gana... Sobrevendieron mi vuelo y me quitaron el puesto, aunque ya hice check in desde ayer (17 de agosto) ” (sic).

La segunda pieza es un video, donde asegura haberse puesto en contacto con los trabajadores de la aerolínea, quienes le dijeron que no había puesto para dicho vuelo. Su molestia, según lo que declara, es que la única alternativa que le dieron es que esperara hasta el otro día, pero no le cubrían gastos de estadía, ni compensación.

“Ahora sí, de repente, pues llegué con la cámara grabando a la supervisora, preguntando ¿por qué no hay puesto para mí?, y de repente hay puesto. No entiendo cómo hace cinco minutos antes no había un puesto para mí, y de repente sí, de un vuelo que compré hace unas semanas. Entonces yo no entiendo por qué de repente con la cámara sí hay puesto, pero antes no”.