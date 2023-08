Avianca respondió ante los enfrentamientos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por incumplimiento de un vuelo

Resulta que, en un primer momento, el viaje estaba programado para la noche del lunes 14 de agosto. Sin embargo, el avión no llegó y muchos usuarios decidieron dormir en el aeropuerto para abordar el vuelo a primera hora de este martes. No obstante, cuando la aeronave aterrizó en Barranquilla, se presentaron agresiones entre los pasajeros porque, según explicaban, Avianca no les dio prioridad a los afectados por el retraso sino a quienes recién llegaban a la terminal aérea.