Millonario robo en una casa en el norte de Barranquilla: ladrones ingresaron con llave maestra

“Me sacan del baño desnudo y me llevan apuntando con pistola en la cabeza. En el pasillo observo a varios asaltantes apuntando y amenazando a mi hija y a dos empleados. “Me apuntó con una pistola y me preguntó con palabras textuales: “¿dónde está la caja fuerte?”, yo le respondí que en la casa no había ninguna caja fuerte. Él me comenzó a golpear con la mano abierta, volvió a preguntarme lo mismo y me dijo que si me iba a hacer matar”, explicó la víctima.