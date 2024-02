Paola Turbay tuvo que hacerse radical cambio de look por accidente con su cabello: “Se me fritó el pelo”

Después de cautivar a los televidentes con su participación en la producción Ana de nadie , del Canal RCN, la talentosa actriz y modelo Paola Turbay, ha sorprendido a sus admiradores con sus constantes cambios de look.

Aunque inicialmente lo hizo por una nueva experiencia en la pantalla chica, para las grabaciones de la telenovela La Venganza de Analía 2 , recientemente dejó a más de uno atónico por otro drástico cambio de apariencia que, en realidad, no hace parte de ningún nuevo proyecto.

Si bien es cierto que su nueva imagen no le sienta nada mal, sus admiradores sí han mencionado que fue bastante arriesgado y los dejó muy asombrados cuando la vieron por primera vez a través de sus redes sociales .

Por esta razón, Paola Turbay decidió sincerarse al respecto y confesar la verdadera razón por la que tuvo este abrupto cambio de look que dejó atónitos a sus seguidores.

Debido a esto, decidió acudir a las manos de su querido amigo y experto en moda, Franklin Ramos , quien le brindó su asesoría para elegir un nuevo look que fuera drástico, pero que al mismo tiempo le favoreciera de acuerdo a la forma de su rostro.

No obstante, más allá de dejar atrás su imagen de comerciales de champú, la modelo confesó que este cambio repentino se lo realizó a causa del daño que le causaron las aguas termales de Islandia a su pelo, pues su sensibilidad quedó muy expuesta.

“Se me fritó el pelo en esas aguas divinas termales de Islandia. Los niveles de azufre eran tan altos que en los puntos donde yo tenía el antiguo balayage y donde estaba más sensible el pelo, se me achicharró”, explicó Turbay a través de sus redes sociales.