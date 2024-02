¿Quién pagó el ‘millonario’ procedimiento de Epa Colombia para su embarazo?

En su red social ha dejado al descubierto que la etapa del embarazo no es nada fácil, por el contrario, dice que la gente lo romantiza sin tener idea de lo duro que puede llegar a ser.

“Todo el mundo habla del embarazo y te dice ‘ay, estás viviendo la mejor etapa’ y lo romantizan, pero nadie sabe lo difícil que es batallar contra uno mismo, los pensamientos, la depresión. A mí me ha dado mucha depresión saber si lo voy a hacer bien o mal”, comentó en su Instagram.

Aunque mucho se ha especulado acerca de la suma millonaria que puede costar un tratamiento como al que se sometió, recientemente reveló que si bien es cierto la cifra es alta, ella no pagaría todo ese monto.

¿Quién pago su procedimiento?

Dada su respuesta, la influencer dio a entender que su procedimiento ha sido cubierto gracias a sus campañas publicitarias, por lo que no ha tenido que correr con el gasto que conlleva un procedimiento de fertilización in vitro.

Epa Colombia pasó susto en pleno embarazo, le tocó acudir a urgencias

La creadora de contenidos no se guardó nada y puntualizó en que sus temores estaban relacionados con un fuerte dolor que sintió, corriendo donde los médicos para evitar que le fuera a pasar algo grave a su pequeña. La bogotana apuntó que recibió atención de los trabajadores de salud y logró estabilizarse.

“Amiga, me vine a urgencias por un dolor bajito... tanto que no me dejaba caminar”, escribió en un post, donde se le veía sentada, siendo revisada por los profesionales.