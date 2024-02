‘Epa Colombia’ reveló que fue víctima de extorsión por tres años

Epa Colombia habló sobre su embarazo y confesó que se siente cansada: “Ya no aguanto más”

SI bien han sido varios los problemas que ha tenido ‘Epa Colombia’, recientemente rompió el silencio y sacó a la luz que la extorsionaron bajo la razón del blindaje de cuentas, para que sus redes sociales estuvieran protegidas y no tuvieran ningún riesgo de hacker, phishing, entre otras.

“El blindaje de cuentas no existe, si una persona te dice a ti que te blind a la cuenta de hackers es mentira amiga. Yo caí tres años”, aseguró Daneidy Barrera Rojas.

De acuerdo con lo mencionado por Daneidy, esta persona que le recomendó el servicio “era la misma persona que me inactivar las cuentas y no saben el daño que me ha causado”, dijo ‘Epa Colombia’.