Epa Colombia habló sobre su embarazo y confesó que se siente cansada: “Ya no aguanto más”

Hace unos días, por ejemplo, reapareció en su perfil de Instagram para pedir que no se romantice la maternidad en las redes sociales, ya que según contó, ha experimentado una transformación abismal en su conducta debido a que tiene un sentimiento constante de preocupación sobre su futuro y el de su familia.

“Todo el mundo habla del embarazo y te dice ‘ay, estás viviendo la mejor etapa’ y lo romantizan, pero nadie sabe lo difícil que es batallar contra uno mismo, los pensamientos, la depresión. A mí me ha dado mucha depresión saber si lo voy a hacer bien o mal”, comentó a través de las historias de dicha red social.

Además, detalló que siente que tanto su vida como las reflexiones que tiene a diario se han alterado de una manera increíble, pese a que no le gusta admitirlo todo el tiempo frente a sus seguidores. “Yo me veo muy bien y feliz en las redes sociales, aparentemente, pero atrás estoy pasando por un proceso, como toda mujer, superdesafiante, amiga, y la verdad que ha sido algo que no te alcanzas a imaginar”, dijo.