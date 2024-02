Sofía Vergara les abre las puertas de su impactante mansión de 26 millones de dólares a sus fans

“Había arcos sobre arcos, todos con columnas, me sentí como en un castillo en Transilvania”, recuerda la efervescente actriz y productora, que actualmente interpreta a la reina colombiana de la cocaína Griselda Blanco en la serie de Netflix Griselda. Foto: Courtesy of Netflix © 2023 | Foto: COURTESY OF NETFLIX

“Pero el diseño era perfecto y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde cada habitación , aunque todavía no había mucho jardín al que mirar”, comentó.

Puede que la estructura no fuera nueva, pero ciertamente no era vieja en la forma en que la actriz imaginaba. Afortunadamente, Instagram llevó a Vergara al colaborador perfecto para su misión de transformación. Habiendo seguido durante mucho tiempo el trabajo de Ohara Davies-Gaetano , Vergara simplemente llamó al diseñador con sede en Los Ángeles y comenzó.

“La llamé, hicimos clic y me enamoré de sus ideas”, recuerda la actriz. “Cuando le entregué mi carpeta de inspiración, me di cuenta de que la mayoría de las imágenes eran suyas”, agregó.

“No tengo miedo de gastar dinero, pero tiene que ser en algo práctico, no solo en cosas que están ahí para lucir bien. No quería muebles que fueran tan preciosos que la gente tuviera miedo de usarlos y disfrutarlos ”, afirma Vergara.

“He creado habitaciones cómodas alrededor de la cocina, pero todavía no quiero salir de aquí”, afirmó. También dijo durante su entrevista que no cocina y que no sabe nada sobre el horno en la cocina, pero le dijeron que lo necesitaba porque era el mejor. “Lo único que me importa es que luzca increíble”, añadió la estrella del cine.