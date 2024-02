Dayana Jaimes explotó contra mujer que criticó cambios en su rostro; no la bajó de metida: “Es mi cara y mi plata”

La viuda del cantante retomó sus rutinas y actividades con el pasar de los días, abriéndose camino a iniciar de nuevo con sus proyectos laborales y personales, además de dedicarse tiempo para sanar la ausencia del colombiano. No obstante, a pesar de que la comunicadora rompió el silencio en el pasado sobre sus ganas de salir adelante y disfrutar esta etapa del presente, las críticas no frenaron en redes sociales y bombardearon sus publicaciones.

Según se apreció, la periodista no estuvo cómoda con estas palabras que llegaron a sus cuentas personales, pues consideraba que era algo innecesario y alejado del respeto. Poco a poco manifestó lo inconforme que estaba, dejando claridad en que no aceptaría que nadie opinara sobre su imagen.

Dayana Jaimes se defendió de críticas por su cuerpo

“Señora, deje de opinar de las decisiones de los demás, en la publicación yo no le pregunto si me veo bien o qué debo dejar de hacerme. Es mi cara, es mi plata y yo veré que hago con ella. Nadie ha pedido su opinión y ojalá lo entienda y lo aplique en su vida, donde no pidan su opinión, no la dé”, respondió Dayana Jaimes, plasmando su posición sobre esto.