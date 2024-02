Jhonny Rivera ‘cantó la tabla’ y defendió a mujer señalada de supuesta infidelidad a un agente de la Sijín: “cualquiera se equivoca”

Quienes se robaron la atención en este clip fueron una mujer, un funcionario activo de la Sijín de la Policía y un exfuncionario de la misma institución. Todo quedó grabado en algunos contenidos que filmó uno de los involucrados, quien no dudó en exponer lo que estaba pasando.

Ante esta ola de opiniones, Jhonny Rivera, famoso cantante de música popular, decidió tomar la palabra y pronunciarse sobre esta historia, enfatizando en lo mal que estaba la sociedad. El artista rechazó las reacciones en las plataformas digitales, apuntando en que las cosas no fluían de forma correcta.

Jhonny Rivera ‘cantó la tabla’ sobre supuesta infidelidad que vivió agente de la Sijín

De acuerdo con lo que se detalló en el clip, Jhonny Rivera puntualizó en que estaba sorprendido de ver cómo las personas siempre estaban preparadas y listas para irse en contra de quienes actuaban de una manera que no estaba bien. El cantante señaló que era mejor no juzgar, pues luego los papeles se giraban y podía ser un hijo o familiar el que se viera en esta clase de sucesos.

“ Si alguien se equivoca, estamos listos para atacar, para destruir. Para volver humor, es tenaz, ¿cierto? Y no se nos ocurre que un día se puede equivocar un hijo de nosotros, o una hermana o un hermano ”, comenzó diciendo en el post.

El paisa agregó que todo el mundo se equivocaba y no era bueno juzgar de forma negativa, pues solamente los afectados eran quienes debían tomar acciones o hablar al respecto. Allí se enfocó en que sabía que lo criticarían por esta defensa, pero se mantenía en su posición con respecto a estas constantes reacciones en redes sociales.

“Un día se puede equivocar alguien porque cualquiera se equivoca, y así como esta muchacha Sara se equivocó, yo creo que los que pueden juzgar y cobrar son los directamente afectados y nadie más. Uno puede enterarse porque las redes sociales están ahí, pero no más, no podemos destruir así porque sí. Ahora me van a atacar a mí porque estoy defendiendo lo indefendible”, aseguró, dejando claridad en que todo era desde su punto de vista.